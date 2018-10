Testad produkt: Red Dead Redemption 2

"Som Grand Theft Auto fast med hästar" Så har många valt att beskriva Rockstars Red Dead Redemption, som släpptes år 2010 och snabbt vann en hängiven fanskara för sin öppna, Vilda västern-charmiga spelvärld med stort fokus på frihet. Spelet hyllades till skyarna av en enig kritikerkår – sedan dess har vi fått vänta i åtta svåra år på uppföljaren. Att kalla Red Dead Redemption 2 för årets mest efterlängtade spel är definitivt ingen underdrift.

Däremot kan ingen i fortsättningen kalla Red Dead Redemption för "ett Grand Theft Auto med hästar" med gott samvete. Red Dead Redemption 2 är bättre, större och långt mer nyanserat än något Rockstar hittills klämt ur sig på Grand Theft Auto-fronten.

Lekplats: Vilda västern

Red Dead Redemption 2 utspelar sig i västra USA. Året är 1899 och vårt rövarband, lett av den karismatiske Dutch van Der Linde, är på flykt från såväl lagens långa arm som rivaliserande banditgäng. Cowboys är ute, civilisation är den nya grejen – och alla som står i vägen för det progressiva samhället ska elimineras. Vi tar kontrollen över Arthur Morgan, som tillsammans med sina utstötta kumpaner är på jakt efter ett bättre liv någon annanstans. Balansen mellan att samla in för ändamålet nödvändiga ekonomiska medel och att utkräva hämnd för gamla oförrätter är hårfin.

Efter ett linjärt introduktionskapitel öppnar spelvärlden upp sig, och den är inget annat än enorm. Kartan delas upp i stora distrikt, med unika geografiska egenskaper, maktstrukturer och förutsättningar för Arthur och hans gäng att leva och frodas. Alligatorfyllda träskmarker, dammiga stäpper och leriga små ursäkter till samhällen samsas med djupa skogar och snöbeklädda bergsmassiv.

Vill du specialisera dig på att råna diligenser? Gör så! Sugen på att jaga legendariska bestar djupt inne i vildmarken? Varför inte? Har du lust att axla rollen som nattlig välgörare och rädda prostituerade damer ur knipa? För all del! Här finns något för jägare, hobbymördare, pokerhajar, tågrånare, hästtjuvar, välgörare och sportfiskare. Denna öppna sandlåda är en av de vackraste, mest detaljerade spelvärldarna i sitt slag. – och det är lätt att bli överväldigad inför de oräkneliga möjligheter som bjuds.

Vilket scenario som helst känns möjligt, och vi utmanas gång på gång av lockande sidouppdrag, bisysslor och slumpskeenden som pockar på uppmärksamhet vid sidan av den långa huvudstoryn. Den utgörs av en stor mängd uppdrag som bjuder på viss frihet angående i vilken ordning vi vill ta oss an dem. Den röda tråden kretsar som sagt kring flykt, hämnd och pengajakt, och innehåller nog med plot-twists och interna slitningar i gänget för att vi hela tiden ska be om mer.

Bland hästar och hagelbrakare

Oftast mynnar det ut i eldstrider, ett område Rockstar traditionellt sett varit lite sämre på. Här lyckas man dock väsentligt bättre än tidigare – tack vare smidiga funktioner för automatiskt sikte och det uppgraderingsbara slow motion-läget Dead Eye. Det sistnämnda har en egen mätare som måste fyllas på för att du ska kunna nyttja det, liksom i fallet med hälso- och uthållighetsmätarna. Mat, dryck, sömn och tobak är några av möjligheterna här. Vapnen är inte lika många som i Red Dead Redemption, men Rockstar har lagt stor omtanke på såväl ljud som känsla för att få alla att kännas unika.

Du kan förvisso snabbresa till olika platser i Red Dead Redemption 2, men funktionen är kraftigt begränsad och kan bara användas under vissa förutsättningar. Mycket tid tillbringas således på hästryggen. Det hade lätt kunnat bli frustrerande, men här får vi bara ytterligare tillfällen att avnjuta de vansinnigt imponerande vyerna och knyta tightare band till våra fyrbenta vänner.

Du och din häst är ett och det kan ingen Grand Theft Auto-Lamborghini i världen ersätta.

Olika hästraser har olika egenskaper och beteenden, men alla har gemensamt att ju bättre du tar hand om dem, desto bättre presterar de. Hästarna kan vi namnge och utrusta med olika sadlar, stigbyglar och så vidare för att ändra på deras egenskaper.

Att förlora ett väldresserat riddjur och tvingas börja om på noll med en nervös, omedgörlig krake som riskerar att sparka oss i magen är en rejäl käftsmäll. Detta händer en gång under vår genomspelning och fungerar som en smärtsam påminnelse om hur hemskt det känns att mista en vän. Du och din häst är ett i Red Dead Redemption 2 och det kan ingen Grand Theft Auto-Lamborghini i världen ersätta. Hästarna lär sig olika färdigheter i takt med att vi interagerar med dem och det blir ett ideligt ryktande, klappande och matande för att hålla dem nöjda.

Originella karaktärer med mening

Red Dead Redemption 2 har hajpats mycket för att du kan föra dialog med samtliga karaktärer du möter. Hajpen visar sig vara något oberättigad – oftast kan du bara välja mellan olika artighetsfraser eller förolämpningar som ger ganska tråkiga svar. I bästa fall provocerar du fram ett slagsmål eller rånar någon stackare på öppen gata. En liten besvikelse, men samtidigt går det inte att begära för mycket med tanke på att det rör sig om tusentals karaktärer som hade behövt få kontextuell kärlek.

Mer intressant är i stället samspelet mellan de olika original som befolkar vårt eget läger. Alla har sina egna personligheter och existensiella syften. Dialogen är välregisserad, och precis som i fallet med hästarna är det jobbigt att fästa sig vid någon som helt abrupt sedan får en kula i pannan under huvudstoryn. Långt in i äventyret börjar de olika kompanjonernas motiv och personlighetsdrag utkristalliseras i konkreta handlingar som skapar konflikter och eldar på kampanjen ála Grand Theft Auto. Men berättelsen här känns både vassare och roligare att följa.

Grafiskt är Red Dead Redemption 2 i en klass för sig.

Arthur Morgan själv behöver också ägnas ett par rader. Den buttre, hårdnackade hjälten får utstå både det ena och det andra, och trots att han är en "bad guy" är det svårt att inte falla pladask för honom. Han behöver näring för att må bra och rätt kläder för att inte frysa eller svettas i vissa omgivningar. Hans hår och ansiktsbehåring växer under spelets gång, och det är upp till dig att hålla honom snygg, nybadad och välvårdad för att slippa gliringar från omgivningen.

Presentation och detalj i toppform

Grafiskt är Red Dead Redemption 2 i en klass för sig, och det beror framför allt på de gigantiska miljöer som ritas upp på tv-skärmen. Bäst av allt är ljussättningen, som ser väldigt realistisk ut och bidrar till att bygga atmosfär. De skiftande biotoperna skildras naturtroget och även vädereffekterna är av allra högsta klass. Varken i myllrande stadsmiljö eller högt uppe på en bergstopp med storslagen utsikt över landskapet nedanför hamnar bilduppdateringsfrekvensen på någon irriterande låg nivå. Det ska sägas att vi har spelat Red Dead Redemption 2 på en Playstation 4 Pro och kan inte tala för hur väl tekniken lirar på exempelvis en Playstation 4 eller en Xbox One.

Även detaljerna imponerar. Rockstar har gjort ett utomordentligt hantverk med att återskapa buskage som ger vika när vi klampar igenom dem. Här syns solreflektioner i leriga, vattenfyllda hovavtryck och vi besöker rökiga salooner som sjuder av liv. Hela spelet kan upplevas i första person – en vy som fungerar bra rent spelmässigt men som också framhäver de små, grafiska skavanker och lågupplösta texturer som finns om vi tittar riktigt noga.

Ljudmässigt finns det ingenting att klaga på. Röstskådespelet är fenomenalt, miljöljuden berikar varje ögonblick och alla små, till synes obetydliga ljudeffekter känns helt genomtänkta. Här råder precis samma omsorg för detaljerna som i fallet med grafiken – och tillsammans formar ljud och bild en helhetsupplevelse som få spel kan mäta sig med i dagsläget. Spel som God of War och The Witcher 3: Wild Hunt är definitivt med däruppe, men frågan är om inte Red Dead Redemption 2 är ännu ett snäpp vassare. Soundtracket osar av sydväststatliga influenser och skiftar gärna om när det ska byggas atmosfär under nyckelscener.

Svaga kort – finns de?

Att hitta konkreta svagheter hos Red Dead Redemption 2 är alltså svårt, men inte helt omöjligt. Det ena klagomålet rör systemet för brott och efterlysningar, som varit närvarande i någon form hos samtliga av Rockstars stortitlar. Irritation kring detta uppstår först när vi kommer till en riktig stad för första gången. Här är det näst intill omöjligt att ta sig fram till häst utan att råka snudda vid någon i befolkningen, som då faller handlöst till marken och vi får ett tjog arga konstaplar efter oss.

Som helhet är det svårt att betrakta Red Dead Redemption 2 som något annat än ett modernt mästerverk.

Vi försöker snacka oss ur det ringa brottet upprepade gånger (det finns en sådan valmöjlighet), men det slutar alltid med att någon kör upp en hagelbrakare i ansiktet på oss och trycker av efter tre sekunder. Trubbigt, minst sagt. Efter ett par misslyckade stadsvandringar är priset på vårt huvud uppe i en ohanterligt stor summa pengar och vi börjar ställa pållen utanför stadsgränsen.

Det andra klagomålet rör uppdragen som ibland blir lite väl förutsägbara enligt formeln "Rid till X, råka ut för lättgissad händelse Y och fly ordningsmakten efter att ha skjutit ihjäl tiotalet fiender. Ju längre vi kommer i spelet blir denna mall allt mer sällan förekommande, och den som ledsnar för tillfället kan alltid ägna sig åt någon annan av de ziljoner olika aktiviteter som kan utföras.

Omdöme

Som helhet är det svårt att betrakta Red Dead Redemption 2 som något annat än ett modernt mästerverk. Vilda västern är en vacker, oförutsägbar, actionfylld och våldsamt underhållande skådeplats som kommer att ta hundratals timmar att tämja.

Djävulen sitter i detaljerna, brukar det heta. Inte en pixel lämnas orörd och inga möjligheter förblir outforskade i Red Dead Redemption 2. Det här är defintivt inget "Grand Theft Auto fast med hästar".

Fakta Red Dead Redemption 2

Genre: Action/äventyr

Utvecklare: Rockstar Studios

Utgivare: Rockstar Games

Plattform: Playstation 4, Xbox One

Testad plattform: Playstation 4

Lansering: 26 oktober 2018

Pris: 548 kronor hos Spelbutiken.

Enorm, löjligt detaljerad spelvärld.

Ljud och bild i toppklass.

Massor av roliga saker att göra.

Engagerande story med bra karaktärer.

Mer av allt som gjorde ettan fantastiskt.

Wanted-systemet är lite trubbigt.

En del förutsägbara uppdrag.