Att välja rätt headset för gaming är inte helt lätt. Särskilt inte med tanke på att det finns en uppsjö av olika headsets på marknaden, och med priser från ett par hundra till flera tusen. I den här guiden har vi testat en hel del headsets från en mängd olika tillverkare. Vilket du ska köpa är i mångt och mycket en smaksak. Bra ljud är en sak, men det finns så klart fler parametrar att ta hänsyn till. Nedan är några av sakerna du bör ha i åtanke innan du investerar. Allt det här tar vi upp när vi testar headseten.

Vilka format fungerar det till?

Först och främst måste du veta till vilket format headsetet ska användas till. Vi skriver ut vilka headset som fungerar till vad under rubriken "Fakta" i varje test. Generellt sett fungerar alla headsets vi testat trådlöst till pc, och de allra flesta till Playstation 4. För Xbox One är det lite sämre ställt, även om många även fungerar där. Har du en nyare version av Xbox One-kontrollen behöver du dessutom inte använda den där adaptern du tidigare tvingades göra. Till Switch är det bara ett fåtal av de testade headsetsen som fungerar trådlöst.

Trådlöst eller inte?

Att kunna röra sig fritt utan att tänka på var sladden befinner sig är naturligtvis väldigt bekvämt. Samtidigt innebär trådlösa headsets risk för störningar, och naturligtvis att du behöver ladda dem. Numera klarar de flesta trådlösa premiumheadset att lira både trådat och trådlöst, så väljer du trådlöst i den övre prisklassen behöver du egentligen inte ta hänsyn till det.

Komfort

Det här är en nog så viktig parameter att ta hänsyn till. Vi har alla olika former på huvudet och olika stora öron – och även om alla headsets kan ställas in i steg är det inte säkert att du tycker att just den modell vi rekommenderar sitter bekvämt. Rådet är som alltid att testa innan du köper. Köper du via nätet har du ångerrätt i 14 dagar. Ta det bara försiktigt med förpackningen.

Hur mycket ska jag betala?

Den gamla klyschan att du får vad du betalar för gäller i de allra flesta fall även för gamingheadsets. Generellt sett får du bättre ljud och betydligt fler funktioner ju mer du slantar upp. Däremot är det ju inte säkert att du behöver det allra mest avancerade. Gamingheadsets för runt tusenlappen håller vanligtvis riktigt hög nivå, även om de kanske inte alltid har de allra häftigaste extrafunktionerna.

Surround eller inte?

Det här ämnet är debatterat. De allra flesta gamingheadsets som skryter med 7.1-ljud använder virtuellt surround, vilket visserligen låter helt okej men det kommer inte upp i samma kvalitet som ett fysiskt surroundsystem. Det finns gamingheadsets med äkta surroundljud också, men de är i regel dyra, och tyvärr inte särskilt vanliga.

Viktigt att tänka på är att surroundfunktioner många gånger är exklusiva till pc. I enstaka fall fungerar det även till konsol, framför allt när headseten ansluts via optisk ingång.

Men kort sammanfattat är det sällan värt att skaffa ett headset baserat på dess virtuella surround. I de flesta fall låtar det faktiskt bättre med stereo, även om det finns undantag. Det beror också en del på vad du spelar, i onlineskjutare som exempelvis Battlefield 1 kan det vara en liten fördel med ett bra surround.

Mjukvaran

Det här är lätt att glömma av – men en viktig aspekt att ha i åtanke om du tänker använda headsetet på din pc. Många av tillverkarna erbjuder hyfsat avancerade program där du kan ställa in önskad ljudnivå, medan några fåtal inte alls har någon egen mjukvara. Här finns också tillverkare som satsat stort på sin mjukvara – bland annat Razer, som samverkar med bland annat Philips Hue för att få belysningen att blinka i takt med spelen.



Gamingheadsets vs vanliga hörlurar

Det går så klart att plugga in vanliga hörlurar och använda till spel istället, om så önskas. Faktum är att det ljudmässigt inte är så stor skillnad, en del tillverkare paketerat dessutom om sina dyra hörlurar till ett gamingheadset.

Du har givetvis smidigheten att ha en mikrofon integrerat i headsetet, och ekosystemet i övrigt (mjukvara, inställningar för specifika spel osv.) är enklare om du bara vill komma igång och panga folk i surroundmiljö.

Om du vill använda gamingheadset till något annat, exempelvis film och musik går det givetvis utmärkt. Tänk dock på att de allra flesta gamingheadset är otympliga, och du vill ogärna bära runt dem utanför hemmet.

Så gjorde vi testet

Vi kontaktade de flesta stora tillverkare och frågade om vi kunde testa deras bästa headset. Eftersom vi fokuserar testet kring premiumheadset har målet varit att hålla oss till headsets från 1 000 kronor och uppåt. I några enstaka fall har vi testat headset som är något billigare.

Testet gjordes ursprungligen i februari och mars 2018. Ambitionen att hålla det uppdaterat med nya modeller allt eftersom. Under rubriken "Fakta" finns information när vi testat ett specifikt headset.