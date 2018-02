Google håller på att undersöka möjligheten för att ta fram en strömningstjänst för spel, rapporterar Gizmodo via The Information. Tjänsten som går under kodnamnet "Yeti" är tänkt att fungera ihop med antingen Googles Chromecast eller en ännu okänd produkt och ska strömma spel direkt via molnet utan att något behöver laddas ner till hårddisken.

Missa inte: Hur säkert är ditt Google-konto? Så här enkelt tar du reda på det