MSI är inga nybörjare när det kommer till bärbara speldatorer och har blivit rejält varma i kläderna när det kommer till att stoppa in mer kraft i mindre format. Med det sagt så är deras senaste skapelse, GS73VR7RF, något av en överraskning. Istället för ett bastant paket har vi en oväntat tunn konstruktion. Och istället för en blygsam upplösning på 1080p bjuds det på en fullt kapabel 4k-skärm.

Karaktäristisk utsida

Utsidan påminner om den övriga maskinparken. Den är klädd helt i svart och prydd med MSI-loggan ovanpå locket, strax under namnet. Öppnar vi det möts vi av ett lågprofilstangentbord, en snyggt läckert designad musplatta och en väl tilltagen skärm på 17 tum.

Utsidan är lik de övriga maskinerna signerade MSI.

Tangentbordet är tillverkat av Steelseries, och går på klassiskt gaming-manér att ställa in i efter eget tycke och smak. Allt från makron till färger och hur dessa beter sig går att justera, och detta görs enkelt via det inbyggda verktyget Steelseries Engine. Programmet har stöd för upp till fem dedikerade profiler. En cool detalj är att tangentbordet är indelat i tre sektioner vad gäller färg, vilket tillåter tre distinkta inställningar.

Kraftfullt inre

Under det borstade höljet sitter inte det mest kraftfulla vi sett, men det är tillräckligt för att kunna spela tyngre spel som exempelvis Battlefield 1 och Grand Theft Auto V. En Intel Core i7700HQ på 2,8 Ghz (med möjlighet att gå upp till 3,8 Ghz med Intels egna verktyg), 16 Gb RAM av ddr4-modell, en SSD på 512 Gb ansluten med NVM-teknik, en traditionell mekanisk SATA-hårddisk på 2 terabyte och Nvidias 1060 GTX-grafikkort (6 Gb) är vad som bjuds. Vilket är minst sagt imponerande då vi ser den ligga på bordet framför oss. Att lyckas klämma in så mycket kraft i ett sådant litet hölje är ingenting annat än en bedrift.

Skärmen är trots sin storlek, en fullskalig 4k-skärm. Detta ger otroligt klara färger och en svårslagen detaljnivå. Bildbehandling och videoredigering fungerar utmärkt och filmer i 4k-upplösning ser väldigt bra ut. Tack vare MSI:s egna True Color-teknologi kan du vidare växla mellan olika ljusstyrkor och kontraster. Förinställningar såsom ”Gaming”, ”Office” och ”Anti-Blue” (med flera) justerar skärmens styrka och färgtemperatur.

Skärmen är både skarp och behaglig att se på tack vare MSI:s "True Color"-teknologi.

Skärmen som sådan är trevlig att använda. Färgerna och kontrasterna är lagom intensiva vilket gör både filmtittande och spelande, ur bildsynpunkt, till en behaglig upplevelse.

Duglig för spel

Under våra tester provar vi både Battlefield 1 och Grand Theft Auto V med en rad inställningar och upplösningar. Dessa spel är rätt krävande men samtidigt bra optimerade, vilket borde vara en bra förutsättning för maskinen.

Bakom den stilistiska draken döljer sig rätt mycket kraft.

Först ut är Battlefield 1. I 1080p-upplösning har vi inga som helst problem att skruva upp i princip allt på max och fortfarande få imponerande resultat. Olåst bilduppdatering ger siffror upp emot 90 bilder per sekund (fps) medan låst (vertikal synk) ger snudd på orubbliga 60 bilder per sekund. Tyvärr blir det en annan femma när vi ändrar till 4k. Inte för att vi förväntar oss att den ska kunna köra spelet i sagda upplösning, på högsta inställningar och i stabila 60 bilder per sekund, på ett 1060-kort (det hade varit imponerande), men den lämnar ändå lite funderingar. Trånar du efter så höga siffror som möjligt i 4k-upplösning så får du nöja dig med de lägsta inställningarna och även då kommer antalet bilder ligga strax under 60 bilder per sekund (och sjunka ännu mer under intensiva perioder). Bilden är fortfarande riktigt skarp och detaljnivån skiner. Nöjer du dig däremot med 30 bilder per sekund kan du faktiskt spela på högsta inställningar (om än med några dalar då, då). Mycket imponerande.

Grand Theft Auto V är en liknande historia. I 1080p-upplösning får vi en stabil skärmuppdatering på höga inställningar (inte maximala) och mätningarna visar mestadels ett låst 60-sträck. I 4k-upplösning kommer vi inte ens i närheten av 60 bilder per sekund, oavsett vilka inställningar vi använder. Vår slutsats här är att datorn nog inte är tänkt att spela på i 4k (åtminstone inte på högre inställningar). Hade man siktat på det hade det krävts ett kraftfullare kort än ett 1060 GTX. Något som däremot imponerar är att den mäktar med 4k med någorlunda stabila 30 bilder per sekund på lägsta inställningarna. Detta ser, tack vare upplösningen, förvånansvärt bra ut och är fullt spelbart (jämför med Playstation 4- och Xbox One-versionerna som båda är låsta vid 30).

Storleken en nackdel

Anledningen till varför majoriteten av bärbara speldatorer är rätt tjocka är allmänt känt – det har med kylning att göra. Ju kraftfullare komponenter desto mer kylning krävs. Ofta är det kylflänsar som tar upp den större delen av baksidan, något som den här modellen saknar. Istället är det standardfläktar som får kyla kraftpaketet, något som påverkar nivån rätt rejält. Under spel (och framför allt i högre upplösningar) går fläktarna på högvarv. Detta leder till att du antingen måste höja volymen ännu mer eller använda hörlurarför att inte störas. Spontant känns det som att en satsning på lite större kylflensar hade gjort underverk för ljudnivån, som är en av den här maskinens största svagheter.

Den må vara tunn (och relativt lätt) för en speldator. Men det finns en baksida.

När vi ändå pratar ljud är inte heller högtalarna de bästa. Ett väldigt klent basregister har klivit ned till förmån för ett bredare mellan- och diskantregister, vilket ger ett generellt trist ljud. Som tur är finns det möjlighet att koppla in både hörlurar och mikrofon (då denna modell har separata utgångar för respektive). Definitivt plus i kanten.