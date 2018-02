Huaweis Mate 10 Pro-telefon är riktigt bra. Vi gav den 9 av 10 när vi testade den i november och hyllade såväl skärm som kamera och batteritid. Dessutom är mobilen utrustad med en stödprocessor för AI som har massor av spännande potential. Ett bra köp, helt enkelt.

Nu har den kinesiska smartphonetillverkaren dock hamnat i blåsväder. Mate 10 Pro har ännu inte släppts i USA, men inför den stundande lanseringen om drygt en vecka framstår det som att företaget uppmanat fans att skriva positiva omdömen om telefonen i Best Buys e-butik. Det var 9 to 5 Google som först uppmärksammade tilltaget. I en stängd Facebookgrupp kallad Huawei | Honor Beta, som har 68 000 medlemmar, ska företaget ha uppmanat aspirerande beta-testare att skriva varför just de ser fram emot Mate 10 Pro på den aktuella omdömessidan.