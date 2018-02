För ett par dagar sedan kunde vi rapportera att det äntligen var dags för Samsungs telefoner Galaxy S8 och S8 Plus att uppdateras till Android 8 Oreo. Nyheter som bild-i-bild-läge och bättre batterioptimering lockar givetvis, och många var snabba att hämta uppdateringen så fort den blev tillgänglig.

En annan läsare meddelar att hans funktion för ansiktsigenkänning slutat fungera. Dessutom visar ett antal ikoner på hemskärmen felaktiga aviseringar. På Gmail-ikonen listas exempelvis 24 nya mejl, medan de i själva verket bara är ett par stycken. Det aktuella problemet verkar gälla alla appar som visar aviseringar i form av siffror på ikonerna.

Uppdaterad kl 14.44:

Nu stoppas utrullningen av Android 8.0 till Galaxy S8 och S8 Plus. Anledningen uppges vara just de omstartsproblem vi skrev om tidigare. Under eftermiddagen har Samsung kommit med ett officiellt uttalande i Oreo-frågan:

"Vi har tagit emot rapporter om att ett begränsat antal enheter av Galaxy S8 och S8+ har upplevt oväntade omstartsproblem i samband med uppdateringen av den nya mjukvaran Android 8.0 Oreo. Därför har vi tillfälligt stoppat utrullningen av den nya uppdateringen. Vi undersöker just nu ärendet internt för att minimera påverkan hos de drabbade enheterna och för att konsumenter så snart som möjligt ska kunna ta del av uppdateringen för den nya mjukvaran. Om du upplever några problem med din enhet, vänligen kontakta vår kundtjänst på 0771-726 786."