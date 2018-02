System Shock, en av pc-världens stora spelklassiker, var ursprunligen tänkt att få en remake släppt någon gång under 2018. Men så verkar det inte bli.

Trots att remake-projektet samlat in över 1,3 miljoner dollar (cirka 10,4 miljoner kronor) via Kickstarter så meddelar nu utvecklaren Nightdive Studios att spelet lagts på is.

Det betyder inte att System Shock-remaken är nedlagd men enligt studiochefen Stephen Kick behöver teamet ta ett steg tillbaka och få ordning på projektet. Anledningen som ges är att teamet försökte göra för mycket med det från början.

Reaktionerna bland projekt-backarna har än så länge inte varit jätteglada. Vi får hålla tummarna och se hur det går.