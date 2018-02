Förra veckan var det en bil. Den här veckan återgår Spacex till att skjuta upp mer traditionellt rymdiga saker, som satelliter. Under söndagen kommer Elon Musks privata rymdföretag att skjuta upp de två första testsatelliterna, Microsat-2a och Microsat-2b, för Spacex projekt att förse hela världen med internet, rapporterar The Verge via The Wall Street Journal.

