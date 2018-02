Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow, en australisk cyborgforskare och ”kroppshackare”, har stämt Transport for New South Wales, den lokala kollektivtrafikmyndigheten, rapporterar Australian Associated Press.

Kroppshackaren har haft chipet från ett kollektivtrafikkort implanterat i ena handen i över ett år. Myndigheten har hotat med att deaktivera chipet eftersom han har modifierat ett officiellt kort, men hade inte lyckats eftersom det inte var registrerat under hans namn.