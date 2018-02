Uppkopplade hem är inget nytt, utan något som ständigt utvecklas och förbättras. Nu har även butikskedjan Clas Ohlson, via ett pressmeddelande, gått ut med att de lanserar sitt eget system.

Detta består av en fjärradapter kallad Smart Plug som är tänkt att styra merparten av hemmet och en tillhörande app kallad Clas Ohlson Home. Så när kaffebryggaren, värmepumpen eller lampan kopplas in i fjärradaptern, och när denna sedan pluggats in i vägguttaget (då den ansluts till hemmets nätverk), är det bara att köra igång.

Läs också: Homepod: Första testet av Apples smarta högtalare

Via appen, som finns att ladda till både Android och IOS, ska du sedan kunna ställa in allt från fast förbestämda tidsintervaller till slumpmässiga (om du skulle vara på semester) tider då adaptern ska slås på eller av. Adaptern har även en inbyggd nattlampa och denna styrs också via appen.