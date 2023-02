Träna med OS-medaljören

Trots moderna carvingskidor kan det vara en utmaning att få till den perfekta skärande svängen. Vässa tekniken med virtuella skidläraren Carv, bestående av sulor med 72 trycksensorer som skickar åkdata till en mobilapp och ger dig feedback i hörlurarna om hur väl du trycker på dalskidan.

Tillsammans med OS-guldmedaljören och femfaldige världscupsegraren i storslalom, Ted Ligety, har Carv också tagit fram ett träningsprogram i 40 steg och låter dig jämföra era svängar. Abonnemangsavgiften är hög, men klart billigare än traditionell skidskola.

Carv Digital Ski Coach

Cirkapris: Från 3 250 kronor hos Carv

Skidhjälmen som larmar

Atomics uppkopplade hjälm Redster CTD har vaddering med dubbla densiteter, kan anpassas för personlig passform och överstiger den stötupptagning som krävs av Internationella skidförbundet med upp till 30 procent.

Årets nyhet är sensorerna som mäter var och hur allvarligt du slagit i, vilket analyseras med mobilappen Atomic Shocksense, och även kan skicka SOS till dina nödkontakter om du råkat ut för en allvarlig krasch. Finns i svart, vitt eller rött i storlekar från 51 till 63 cm.

Atomic Redster CTD

Cirkapris: 3 700 kronor hos Atomic

Handskar för mobilbruk

Manövrera mobilens pekskärm med handskarna på, håll händerna torra och varma medan du fångar de fantastiska vyerna på bild – för att inte kunna ifrågasättas på kvällens afterski! De mobilkompatibla fingerspetsarna, som The North Face kallar för Etip, återfinns i årets trendriktigt brun/svarta modell av Montana, som dessutom nu tillverkas fullt ut av återvunnen polyester för miljöns skull. Och eventuellt snörvel åtgärdas med en nästorkare på baksidan.

The North Face Montana Ski Gloves

Cirkapris: 700 kronor från The North Face

Uppdaterad kameraklassiker

Gopro definierade konceptet actionkameror 2006. Senaste versionen Hero 11 Black har större och bredare bildsensor som filmar med 10-bitars färgdjup och förbättrad stabilisering i maximal upplösning om 5312 x 2988 pixlar.

Med en prenumerationsmodell blir inköpspriset 1 500 kronor lägre och ger dig automatisk backup i molnet, samt ihopklippta höjdpunkter av dagens bravader till mobilappen Gopro Quik. Via abonnemanget kan du också få en skadad kamera utbytt utan genanta frågor om hur det gått till. Vill du spara vikt, kolla in skärmlösa modellen Hero 11 Black Mini.

Gopro Hero 11 Black

Cirkapris: 4 990 kronor hos Webhallen

Håll fötterna varma

K2:s pjäxor i Recon-serien är lämpade för den aningen mer avancerade, och välbeställde, skidåkaren som gillar att utforska hela bergets möjligheter snarare än hopp och lek i park.

Modellen med värmesystemet Therm-ic i innerskon gör inte bara åkningen bekvämare, utan är också bättre för muskulaturen. Tre olika värmenivåer, omvänt proportionella mot batteritiden från 4–19 timmar, kan styras via mobilen och pjäxorna laddas med usb-kabel över natten.

K2 Recon 120 Heat

Cirkapris: Från 5 899 kronor via Prisjakt

www.k2snow.com

Skidåkarens superklocka

Garmin har tryckt in teknik för alla upptänkliga utomhusaktiviteter i klockserien Fenix 7 Sapphire Solar, samt även solladdning för att hjälpa batteritiden. Den håller koll på hur många höjdmeter du avverkar, samt alla andra sedvanliga mätdetaljer, och har även pistkartor för tvåtusen skidorter världen över.

Klockan finns i mängder av undermodeller i tre storlekar från 42–51 millimeter, exemplet på bild är en 7S i krämfärgad titan med nylonarmband och ligger överst i prisspannet med 10 700 kronor.

Garmin Fenix 7S Sapphire Solar

Cirkapris: Från 7 172 kronor via Prisjakt

Lurar som inte försvinner i snön

Nu är visserligen trådlösa små hörlurar var mans egendom, men vill du inte riskera att tappa dyra, vita dylika i snön finns systemet Aleck 006 speciellt avpassat för hjälmbruk. Batteriet räcker en lång skiddag om tio timmar och laddas med micro-usb.

Via appen Aleck Go för Android och IOS kan dina kamrater på berget lokaliseras, och med push-to-talk fungerar de också som walkie-talkie till andra med samma modell.

Aleck 006 trådlösa hörlurar

Cirkapris: 1 327 kronor hos Amazon Sverige

Isolerande mobilfodral

Tenderar inte alltid mobilbatteriet plötsligt ge upp i kallt väder, precis när det behövs som mest? Då det knappt går att beställa mat eller åka buss utan en mobilapp – än mindre kalla på hjälp – kan Phoozy XP3 innebära räddningen. Det skyddar mobilen mot såväl köld som hetta med teknik från Nasas rymddräkter, och kan förlänga batteritiden upp till fyra gånger.

Det vattentäta fodralet innehåller en ficka för kreditkort och sedlar, försluts med kardborrband och skyddar även vid tapp upp till tre meter. Finns i två mått i svart, guld, silver eller kamouflage.

Phoozy XP3

Cirkapris: 520 kronor hos Phoozy