Årets stora mobilfest är bara en vecka bort! På måndag drar Mobile World Congress, MWC, igång i Barcelona – och precis som alltid har M3 utsända reportrar på plats för att spana in de senaste nyheterna. Men vad snackas det om inför mässan? Här samlar vi de hetaste ryktena kring vad de största tillverkarna kan tänkas ha för smartphone-ess i rockärmen år 2018.

Till skillnad från förra året har den koreanska giganten nu bestämt sig för att visa upp sina kommande flaggskeppstelefoner Galaxy S9 och Galaxy S9 Plus på MWC. Detta görs redan på kl 18:00 på söndag den 25 februari under den sedvanliga vinjetten Unpacked. Evenemanget kommer att sändas live på nätet, och du som är intresserad av att följa det kan registrera dig här.

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF