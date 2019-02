De sista dagarna i februari vallfärdar varje år över 100 000 mobilintresserade besökare till Mobile World Congress, som äger rum i Barcelona. MWC spelar en viktig roll när det gäller att peka ut kommande trender på det mobila området, och mässan ger stora som små tillverkare en chans att visa upp vad de har planerat för året.

För M3:s del är det Billy Ekblom och Mattias Inghe som närvarar på plats på mässgolvet för att titta närmare på nyheterna – övriga redaktionen täcker upp med artiklar från hemmaplan. Mässan börjar måndagen den 25 februari, men redan dagen innan hålls ett antal presskonferenser som kan vara värda att följa.

Vi inleder med ett litet schema för dig som inte vill missa något! M3 är inbokade på samtliga presskonferenser (undantaget LG) som listas nedan.

10.30: Kinesiska Xiaomi håller för ovanlighetens skull en keynote i Europa. Det är väldigt troligt att Xiaomi kommer att presentera det nya flaggskeppet Mi 9, som man redan talat sig varm om på Twitter. Det ryktas också om att en 5g-variant av Mi Mix 3 (och kanske något vikbart) kan visas upp på scen i Barcelona.

14.00: Huawei bjuder in till pressträff. Någon P30 eller P30 Pro blir det inte tal om, eftersom företaget precis gått ut med att dessa lanseras den 26 mars på ett event i Paris. Däremot räknar vi med att en vikbar telefon visas upp – inbjudan är svår att misstolka – och en eller flera 5g-kompatibla nyheter kan vi också få se.

16.00: HMD, som står bakom de senaste årens Nokia-telefoner, får sin stund i rampljuset. Mycket av snacket innan mässan har rört Nokia 9 Pureview, som mycket väl kan bli den flaggskeppsmobil fansen skrikit efter i drygt två år. Förutom feta specifikationer rör det hetaste ryktet hela fem kameror på baksidan.

19.30: Koreanska LG har redan berättat att man ämnar visa upp G8 Thinq på plats i Barcelona. Klart är också att vibrationer i telefonens oled-skärm kommer användas för att förstärka mobilens ljud, och att en 3d-kamera på framsidan ska ge telefonen Face ID-liknande inloggningsmöjligheter.

08.30: Mässan drar igång på riktigt, och Sony får äran att inleda med en presskonferens. Vi räknar kallt med en ny flaggskeppsmobil – kanske under namnet Xperia XZ4. Ett bildförhållande på smågalna 21:9 har det ryktats intensivt om, och mycket pekar på att nya Sony-flaggskeppet blir en mobil för filmtittare.

Vi väntar oss också nyheter på mellanklassfronten, men mycket pekar på att dessa lurar byter namn från XA-någonting till Xperia 10. Displayformatet på 21:9 verkar bli grejen även med dessa billigare telefoner.

Vi kommer givetvis att prioritera att klämma på, och filma och skriva om de hetaste nyheterna som släpps på mässan – och naturligtvis ska vi kolla in prylarna från alla tillverkare som listas i keynote-schemat ovan. Och fler därtill, förstås.

Mycket av vistelsen på denna typ av mässor går också ut på att snappa upp och tolka de trender och tekniska framsteg som vi ser driver mobilmarknaden framåt – och på förhand finns det två sådana som sticker ut lite extra.

Nu är de på väg på allvar, mobiltelefonerna som ska kunna vikas på mitten och låta användaren växla mellan en vanlig mobilupplevelse och något som mer liknar en surfplatta. De senaste åren har skärmarna bara blivit allt större, och de fetaste sextum-plus modellerna blir lätt otympliga att hantera. Samtidigt används telefonen i allt högre utsträckning för att spela grafiskt krävande spel och titta på strömmad film i hög kvalitet. Lösningen? Vik ihop skärmen!

Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1