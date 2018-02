Oavsett om vi går mot en framtid där superintelligenta artificiella intelligenser tar över världen och förvandlar oss människor till boskap eller inte finns ett reellt hot från AI de närmaste åren. Det påstår de 26 författarna av rapporten ”The Malicious Use of Artificial Intelligence – Forecasting, Prevention, and Mitigation”.

De 26 forskarna är anslutna till organisationer som Future of Humanity Institute, Centre for the Study of Existential Risk och Open AI, och de målar upp en bild av en framtid inom fem år då AI används för att begå brott, fuska och annat illvilligt.

AI kommer bland annat göra det mycket, mycket billigare att göra saker som i dag kräver mänsklig arbetskraft, till exempel riktade phishingattacker. Andra hot är fejkade bilder och videor, övervakning och kapade robotar.