Den nya mellanstora herrgårdsvagnen V60 har enligt Volvo själva klassledande bagageutrymme och i förhandspratet är det mer fokus på värdeladdade ord som familjebil snarare än kördynamik och prestanda. Mycket talar alltså för att nya V60 är bättre rustad än föregångaren för att axla rollen som det "folkliga" alternativet till nedlagda V70.

Volvo V60 – lyxigare och konstant uppkopplad

Plattformen är densamma som på XC60 och 90-serien (SPA) och enligt Volvo kommer nya V60 att sätta en ny standard i segmentet mellanstora kombibilar. Lyxigare interiör, ökade innermått, konstant uppkoppling och Volvo Cars senaste förarassistanssystem och annan säkerhetsteknik är argumenten som ska smula sönder eventuella tveksamheter.

De säkerhetsfunktioner, inklusive förarassistanssystem, som kommer som standard ser ut att vara "City Safety", med automatiska broms- och detekteringssystem för att hjälpa föraren att undvika potentiella kollisioner och som även ska upptäcka fotgängare, cyklister och större djur. En nyhet är att systemet nu aktiverar autobromsfunktionen för att mildra en kollision med mötande trafik samt Pilot Assist-systemet som hjälper föraren med styrning, acceleration och inbromsning på vägar med tydliga vägmarkeringar i hastigheter upp till 130 km/h. En funktion som har uppgraderats och som ska ge förbättrad prestanda vid kurvtagning.

Infotainmentsystem är givetvis det numera bekanta Sensus som vi lärt känna i syskonmodellerna de senaste åren och som är kompatibelt med Apple Car Play, Android Auto samt 4g för konstant uppkoppling.

Kommer med Care by Volvo

Precis som XC40 kan Volvo V60 erbjudas via Volvo Cars prenumerationstjänst Care by Volvo, det vill säga privatleasing, som innebär att du istället hyr bilen till en fast månadskostnad. Och även i detta fall kostar det en rejäl slant; en V60 D3 (150 hk) Momentum går lös på 7 699 kronor per månad!

Produktionsstarten sker under vår och sommar och initialt lanseras tre motoralternativ, dieslarna D3 och D4 FWD samt bensinaren T6 AWD med följande pris:

D3 FWD 150 hk Momentum manuell och automat kostar från 317 000

D4 FWD 190 hk Momentum manuell och automat kostar från 337 000

T6 AWD 320 hk Momentum automat kostar från 397 900

Hybridversionerna T6 och T8 Twin Engine lanseras senare, precis som i fallet XC40 alltså, och båda dessa baseras på Volvos fyrcylindriga bensinmotor i kombination med eldrift. Volvo V60 T6 Twin Engine Inscriptionmed 253 plus 87 hästkrafter (totalt 340 hk) kommer att kosta från 518 900 kronor. Kraftfullare V60 T8 Twin Engine Inscription med 303 + 87 hästkrafter (totalt 390 hästkrafter) börjar på 548 900 kronor.