Nästa år är det tänkt att det privata månlandningsuppdraget ”Mission to the Moon” ska skicka en sond till månen och landa en kapsel. Två självkörande månbilar ska sedan köra runt på månen och samla in data, samt besöka landningsplatsen för Apollo 17, där människor senast gick på månen.

Tyska PT Scientists ligger bakom projektet, och Audi och Vodafone är stora sponsorer. Den lilla självkörande månbilen kallas till exempel Audi Quattro Rover.