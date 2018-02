I dag avslöjade den norska spelstudion Funcom att superklassikern Mutant kommer släppas till pc och konsol under 2018. Mutant: År Noll från 1984 är en av de största svenska rollspelsklassikerna någonsin – och utspelar sig i ett postapokalyptiskt Sverige. 2014 fick det en engelsk översättning, då under namnet Mutant: Year Zero.