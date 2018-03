– Det som sker på digitalboxmarknaden just nu är det vi såg på mobilsidan för några år sedan, när alla tillverkare hade sina egna operativsystem. Genom att använda Android TV öppnar vi upp helt nya möjligheter, bland annat kan vi göra ändringar snabbare än tidigare och ta in saker som Google Assistent.

Google Assistant-stöd

På tal om det. One Place har en dedikerad knapp för röstsök – som alltså använder Google Assistant för att lokalisera det vi ber om. Googles röstsstyrning finns som bekant inte på svenska, vilket i kombination med att One Place är konfigurerad för just svenskt språk gör att det inte helt kommer till sin fulla rätt. Vi kan visserligen söka efter serier som Game of Thrones, men särskilt mycket smartare än så blir det inte. Åtminstone inte innan Google får tummen ur och lanserar Google Assistant här.

Förutom den öppna plattformen och alla Google-funktioner gör One Place ungefär det vi förväntar oss. Det är en rapp box, som vid sidan av en del lagg när vi försöker spela Android-spel (med handkontroll, för övrigt), reagerar snabbt på våra kommandon. Här finns också stöd för både 4k och hdr, låt sedan gå för att Canal Digital än så länge inte har något 4k-material i sitt utbud. Inspelningsmöjligheter finns också, även om du då behöver införskaffa en slot-in-hårddisk.

Det är även möjligt att spela spel på One Place.

Räddningen?

Det ska poängteras att det här inte är någon ny företeelse. I USA har tv-distributörer erbjudit liknande boxar ett tag nu. Dessutom har Android TV som format haft förtvivlat svårt att få fäste. Nu är det lite annorlunda att stora aktörer som Canal Digital stödjer format här i Sverige, men att Google plötsligt skulle vara frälsaren för branschen är ärligt talat svårt att föreställa sig.

Men även om One Place kanske inte kommer att revolutionera svenskarnas sätt att se på tv är det åtminstone en välkommen nyhet i en bransch som haft förtvivlat svårt med att kännas aktuell. Och faktiskt också relevant.