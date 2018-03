Från och med igår kan du, om du är medlem i Xbox Insider-progrmmet, ladda ned den stora våruppdateringen för Xbox One. Uppdateringen, som du kan läsa mer om på Xbox Wire, innehåller en del efterlängtade funktioner.

Stöd för 1440p-upplösning

Det må ha snackats om tidigare, men nu vet vi säkert att både Xbox One S och Xbox One X i framtiden kommer ha stöd för upplösningen 1440p. Tidigare har användare med skärmar i denna upplösning vackert fått nöja sig med en nedskalning till 1080p. Något som nu är historia då du kan justera det i videoinställningarna.

Dela handkontrollen över nätet

En annan funktion är möjligheten att dela din handkontroll över nätet. Så länge du strömmar ett spel via Mixer.com, kan den som håller i streamen "låna ut" handkontrollen till någon som tittar (också via Mixer.com). Allt utom Xbox-knappen fungerar och mottagaren kan antingen koppla in en handkontroll i pc:n eller använda skärmhandkontrollen (som vi gissar kommer fungera på samma sätt som skärmtangentbordet).

Smidigare ström

Utöver möjligheten att låna ut handkontrollen kommer även den som håller i strömmen att kunna byta spel utan att strömmen avslutas. Tidigare avbröts strömmen om värden bytte spel eller öppnade hem-menyn. Inte nu längre! Nu kommer strömmen att pausas, en ikon dyka upp hos värden och en paus-skärm hos åskådarna. Så fort spelet (eller ett nytt) drar igång igen så försvinner paus-skärmen hos de som tittar och ikonen hos värden ändras, för att indikera att strömmen är igång igen. Det ska även gå att starta en ström oavsett var på Xboxen du befinner dig.

Omarbetad Edge-app

Microsofts webbläsare Edge finns såklart också som app till Xbox One och denna har fått sig en ansiktslyftning. Microsoft själva beskriver den som "a new look that’s modern but still feels familiar." Man har förbättrat användbarheten då den nu ska vara enklare att navigera med handkontroll samt att favoritfliken och webbhistoriken nu ska vara smidigare att använda. Andra tillägg är autofyll, högläsning och möjlighet att stänga av ljudet hos individuella flikar.