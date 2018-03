AI-inflation i våra smartphones

"Intelligens" var ett av årets verkliga slagord bland mobiltillverkarna på MWC. Telefonerna försmartas på såväl hård- som mjukvarunivå. AI är en nyckelkomponent i Qualcomms nya Snapdragon 845-chipset, som bland annat sitter i Asus Zenfone 5Z och Sony Xperia X2 / X2 Compact. Samma sak med det Exynos 9810-chipp som driver Samsung Galaxy S9. Men vad ger tekniken för praktiska fördelar? Än så länge hittar vi dem mest i telefonernas kameror, där bild- och objektigenkänning bidrar till saker som snyggare bilder med bättre färgåtergivning. Flera gånger fick vi intrycket att man bara smäller på AI-begreppet på funktion x utan att faktiskt förklara varför.

Smarta Exynos 9810 sitter under skalet i Galaxy S9-mobilerna.

Med tiden kommer dock allt fler funktioner att göras bättre med telefonernas förmåga att analysera våra användarmönster och anpassa upplevelsen efter dem. I sina nya Zenfone introducerar Asus bland annat ett AI-baserat laddningsschema som ska lära sig när du går och lägger dig – och då bara ladda telefonen till 80 procent under natten för att undvika att slita på batteriet. Först strax innan du vaknar laddas luren upp fullt. Även säkerhetsfunktioner som ansiktsupplåsning av mobilen kommer att förfinas, och digitala röstassistenter som Google Assistant och Bixby kan utföra allt fler uppgifter.

Skärmkanterna försvinner...

Nokia 7 Plus.

Det mer avlånga skärmformatet 18:9 gjorde entré i de lyxigaste telefonmodellerna förra året. Nu hittar de heltäckande bildskärmarna in i allt billigare modeller. Nokia 7 Plus, exempelvis, som kommer att kosta under 4 000 kronor när den släpps i vår. Samma trend representeras i Asus nya Zenfone-modeller, som går ett steg längre och satsar på en Iphone X-doftande "flärp" för att få så mycket skärm på så liten yta som möjligt. Där blir skärmformatet rentav 19:9. Bland de riktigt billiga 18:9 mobilerna stoltserar Alcatel med flera nya modeller som inte kostar många tusenlappar.



...och hörlursuttaget likaså

Sonys nya flaggskepp, Xperia XZ2, skippar 3,5-millimetersjacket.

3,5-millimetersjackets vara eller icke vara delar in tillverkarna i två läger. Samsung gör en stor sak av att man behållit det traditionella hörlursuttaget i sin nya flaggskeppstelefon Galaxy S9. I andra ringhörnan väljer Sony att slopa uttaget i sin nya toppmodell Xperia XZ2. Detsamma gör HMD med nya topptelefonen Nokia 8 Sirocco. Förr eller senare kommer någon av vågskålarna att väga tyngst, och mycket talar för att usb-c eller motsvarande går segrande ur striden. De nya uttagen kräver mindre plats och leder främst till två saker: tunnare design och adapterkrav för äldre hörlursmodeller.

Smartklockan är död

Ja, rubriken är kanske lite saltad, men faktum är att ingen av de stora tillverkarna visade upp något nytt på smartklockefronten på MWC i år. Mässan har aldrig bjudit på laviner av armbandsburen teknologi, men i år har det verkligen ekat tomt i mässhallarna. Tillverkare som Samsung, Garmin, Fitbit och Huawei verkar vara allt mer benägna att regissera sina egna lanseringsevent för smartklockor. Kanske för att de inte ska drunkna i mängden av nylanserade prylar – och bara det kan man välja att ta som ett tecken på segmentets relativa kyla.

Lättvikts-Android på frammarsch

Nokia 1 kör Googles Android Go-operativ.

Android Go är ett resurssnålt operativsystem som kan köras på även de klenaste av telefoner. Lättversioner av centrala appar som Maps, Gmail, Facebook och Youtube ska se till att även superbilliga mobiler täcker användarens behov av tjänster och information. Alcatel och HMD satsar hårt på Go med sina instegsmodeller, och vi blir inte förvånade om fler tillverkare följer efter.