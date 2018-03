M3 Redaktion

Nokia 1 – tokbillig Androidlur med utbytbara skal

MWC Flaggskepp i all ära – men ibland vill vi ha en mobil som bara funkar och klarar av det allra viktigaste. Nya Nokia 1 är med i Android Go-programmet och kommer förinstallerad med light-versioner av de allra viktigaste apparna. Robust design och utbytbara skal gör sitt för hållbarheten – och med ett pris på under tusenlappen kan den här telefonen mycket väl lämpa sig att ha i reserv. M3 kollar in Nokia 1 på MWC i Barcelona.