Netflix har sedan en tid erbjudit föräldrakontroll via pin-kod, som vuxna kan ställa in för att skydda minderåriga mot olämpligt innehåll på streamingtjänsten. Denna aktiveras under rubriken "Föräldrakontroller" bland kontoinställningarna, och kan användas för att blockera innehåll som går över vissa förutbestämda åldersgränser.

