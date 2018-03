Samsung Galaxy S9 är en fantastisk telefon på många sätt. Bäst just nu? Ja, kanske. Det beror givetvis på vad du värdesätter i en mobil, men med ett överflöd av smarta funktioner, toppkvalitet i skärmen, tunga prestanda, och bra batteritid kombinerat med cool och slimmad design är det mycket som talar för den och dess storasyskon Galaxy S9 Plus. Om det inte vore för föregångarna Galaxy S8 och S8 Plus som fortfarande säljs på bred front ute i butiker, och det till ett klart mer lockande pris.

Är det värt pengarna att uppgradera om du redan har en Galaxy S8 eller Galaxy S8 Plus? Och om inte är det dags att fynda en Galaxy S8 istället för att köpa nya dyra flaggskeppet? Vi kollar in de viktigaste skillnaderna.

S8 vs S9 – design, mått och vikt

Samsungs nya flaggskepp har fått en lite mer fyrkantig design och är faktiskt både tjockare och tyngre än förra året. Galaxy S8 väger 155 gram och Galaxy S8 Plus 173 gram, mot 163 gram för Galaxy S9 respektive 189 gram för Galaxy S9 Plus. De nya modellerna är också bägge en halv millimeter tjockare. Det finns i och för sig orsak till det, då de sägs vara tåligare än förra årets flaggskepp, men de flesta som köper en sån här dyrgrip köper väl också ett skyddande skal?

En annan orsak att välja en Galaxy S9 eller Galaxy S9 Plus kan vara att den går att få i ny läcker lila färg, om du tycker att den svarta eller blå modellen är för tråkig. Galaxy S8 finns i och för sig i ännu fler färger, bland annat en lika utstickande rosa.

Att fingeravtrycksläsaren nu sitter på ett mindre puckat ställe kan ju också vara en anledning att välja Galaxy S9 framför den äldre.

Ratad ruta på rätt plats. En liten men för vissa ack så viktig sak som Samsung har fixat till.

Bildskärm

Vid första anblick verkar skärmarna i årets och förra årets flaggskepp väldigt lika. 5,8 respektive 6,2 tu. Vi får Samsungs egna amoled-panel, med 1440x2960 bildpunkter, 18,5:9-bildformat, hdr-stöd och rejält tryck i ljusstyrkan. Detta gjorde dem till de bästa mobilskärmarna någonsin när de kom.

I årets modeller har Samsung vässat egenskaperna ytterligare. Den maximala ljusstyrkan är snäppet högre och färgkorrektheten nära nog klockren. Nytt är också bättre möjlighet att manuellt ställa vitbalansen i skärmen? Men frågan är hur mycket av allt detta som ett par otränade ögon verkligen ser. Både Galaxy S8 och Galaxy S9 har fantastiska skärmar.

Ljud

Om skärmens förbättringar är svåra att se, så är förbättringarna i ljudväg desto lättare att höra. Samsung har gått från rent ljudande men halvsvag monohögtalare i botten till kraftfull stereohögtalare med Dolby Atmos-stöd. Det ger en helt annan känsla om du vill kolla in några avsnitt av din favoritserie på Netflix i hängmattan, både för filmer med riktigt Atmos-ljud (vilket är sällsynt men kommer mer och mer), och för surround-förbättring av vanligt stereoljud.

Pluggar du in hörlurar är däremot upplevelsen mer eller mindre oförändrad. Galaxy har fortfarande hörlursuttag, och samma typ av dac och hörlursförstärkare i Galaxy i Galaxy S8. Samsung skickar även denna gång med riktigt bra in-ear-handsfree signerade AKG. Även här får vi dock nu Atmos-effekter som ett extra val i ljudinställningarna.

Är det inte exakt samma lurar som medföljer till Galaxy S8 och Galaxy S9 så är de i alla fall väldigt snarlika.

Prestanda

Samsungs Exynos-processorer har länge levererat prestanda i toppklass, så även denna gång. Galaxy S9 Plus är kort och gott den kraftfullaste Android-telefonen just nu, med Galaxy S9 hack i häl. Om den fortfarande är bäst senare i vår när vi testat mobiler med Snapdragon 845 i återstår att se. Men att det är ett stort lyft jämfört med Galaxy S8 och S8 Plus råder det inga tvivel om, det går mellan 34 procent och 44 procent snabbare beroende på mätmetod.

Betyder detta att det är dags att hiva din Gaslaxy S8 på soptippen? Inte alls. Det är fortfarande en riktigt snabb mobil. Det är främst för tunga spel och specialltillämpningar som skrivbordsgränssnittet i Dex och nya kamerafunktioner som processorns maxprestanda utnyttjas.

Kameran

Just kameran är kanske det som mest lockar till ett nytt köp. Det mest uppenbara är att Galaxy S9 Plus äntligen har fått dubbla kameror baktill med en extra telefotolins för 2x optisk zoom, bättre kvalitet på digitalzoomen och bättre 3d-seende för bokeh-fotning, som Samsung valt kalla Live Focus. Det är samma funktion som i Galaxy Note 8, som var första dubbelkameramobilen från Samsung, fast lite rappare. Galaxy S8 och Galaxy S8 Plus har precis som Galaxy S9 den klart sämre funktionen Selective Focus istället, som är långsammare, mindre behändig att använda och ger sämre resultat.

Den största nyheten kameramässigt är dock en ställbar bländaröppning som kan växla mellan en för mobiler extra stor öppning som tar in mycket ljus men på bekostnad av långt skärpedjup, och en extra liten öppning för bättre skärpegenskaper när det är ljust.

System och appar

De nya Galaxy-modellerna kommer givetvis med Android 8 Oreo, men det har ännu inte dykt upp på förra årets modeller. Det skulle ha rullats ut en uppdatering till Oreo i februari, men Samsung drog i nödbromsen på den efter att den vekar ha orsakat problem för en del användare.

Även Samsungs egna program och funktioner är förbättrade. Digitala assistenten Bixby har fått ett nytt, chattliknande gränssnitt, men tyvärr är det mesta i smarta kamerafunktionen Bixby Vision fortfarande halvdant anpssat för svenskt bruk. Den kanske nyttigaste nya funktionen i Bixby är möjligheten att översätta text som du riktar kameran mot. Det kan rädda många vilsna turister. Sen har vi ju Samsungs egna Animojis, eller AR-emojis som de kallas. Mer kul än nyttigt, om du frågar oss.

Hemskärmen för Bixby med personanpassad information ser ut ungefär som förr, men nya funktionerna i Bixby Vision är behändiga.

Det finns dock såvitt vi kan se inget som hindrar att det mesta av detta kommer även till Galaxy S8 och S8 Plus med en mjukvaruuppdatering eller två, inga av den verkar vara knutna till nya telefonernas hårdvara. Kanske sker just det när Samsung fått rätsida på Oreo-versionen för 2017 års modeller. Så just nu skulle vi vänta med att uppgradera bara för de funktionernas skull.

Galaxy S8 vs Galaxy S9 – slutsats

Trots flera intressanta nyheter känns det svårt att motivera ett köp om du redan har 2017 års upplaga av Samsungs flaggskepp, vare sig det är en Galaxy S8 eller Galaxy S8 Plus. Även om du är en sådan typ av prylnörd som alltid vill ha det senaste, så innebär det väldigt mycket pengar för enbart halvstora uppgraderingar. Eller ännu mindre uppgraderingar om du har en Galaxy Note 8, som dessutom har hälften av den nya kamerahårdvaran redan.

Har du en Galaxy S7 och vill fortsätta med Samsung är det däremot inget snack. Galaxy S9 och Galaxy S9 Plus här är helt rätt val. Och har du vilken annan smartphone som helst som har mer än ett och ett halvt år på nacken så börjar den kännas väldigt lockande. Här hittar du Galaxy S9 billigast.