Irene och Franklin York, ett pensionärspar som verkar leva ett stilla liv, har en hemlighet: under jorden i deras trädgård finns en Kammare som leder till en främmande, övergiven planet. När en gåtfull ung man anländer ställs deras stillsamma liv på ända och Kammaren de trodde sig känna så väl är mycket mer än de kunde föreställa sig. Med Sissy Spacek och J.K. Simmons.

Se Night Sky här på Prime

Sagan om Maktens Ringar (The Lord of the Rings: The Rings of Power)

En samling karaktärer, nya som välkända, tvingas konfrontera ondskans återkomst till Midgård. Från Dimmiga bergens mörkaste djup till Lindons majestätiska skogar, från ökungariket Númenor till kartans mest avlägsna hörn, kommer dessa riken och karaktärer att skapa ett arv som fortlever långt efter att de själva är borta.

Den efterlängtade serien, som utspelar sig innan Sagan om Ringen, går nu äntligen att streama!

Genre: Fantasy

IMDB betyg: Ingen än så länge

Se Sagan om Maktens Ringar här på Prime

Allt eller inget: Arsenal

Allt eller inget: Arsenal är fotbollens svar på Netflix formel 1-dokumentär, Drive to Survive. Här följer vi den ikoniska fotbollsklubben med samma namn under en oförglömlig säsong. Då publiken återvänder till arenorna är Arsenals tränare Mikel Arteta och hans unga lag pressade att återvända till fornstora dagar och tillbaka till Europ.

Fotboll när den är som bäst: rå, dramatisk och fylld av passion.

Genre: Dokumentär

IMDB betyg: 8,5

Se Allt eller inget: Arsenal här på Prime

Paper Girls

En fantasy/sci-fi med tvist. Erin, Mac, Tiffany och KJ:s tidningsrutt störs på Helvetesdagen, 1988, när de omedvetet reser genom tiden. Säsong ett följer tjejerna när de letar efter en väg hem till 1988. Längs vägen kommer de att träffa medlemmar från två tidsresande fraktioner som krigar om kontrollen över tidsströmmen möta deras egen framtid och brottas med hur deras liv blev.

Genre: Drana, sci-fi

IMDB betyg: 7,2

Se Paper Girls här på Prime

Upload

Upload är en komediserie skapad av bland andra prducenten Greg Daniels (The Office och Parks & Rec). Här får vi följa Nathan som lever i framtiden. När han dör laddas hans medvetande upp till en lyxig virtuell resort där de rikaste hamnar i livet efter döden. Här tampas han med att hitta en mening med allt. En mycket rolig och charmig feel good-sci-fi-serie som rekomenderas.

Genre: Komedi

IMDB betyg: 7,9

Se Upload på Prime

Good Omens

Antikrist är född och med det är jorden dömd att gå under. Men både demonen och ängeln vars uppgift det är att övervaka händelserna på jorden har blivit bekväma här och vill inte alls att armageddon ska infinna sig. De bildar istället en ohelig alians för att stoppa antikrist. Ett probem bara: De har tappat bort honom.

Brittisk komedi med fantastiskt skådespeleri av de två huvudpersonerna David Tennant och Michael Sheen.

Genre: Komedi

IMDB betyg: 8

Se Good Omens på Amazon Prime

The Outlaws

En både rolig och charmig serie där vi får följa en brokig skara människor som dömts till samhällstjänst i England. Tillsammans ska de tvätta bort grafitti och restaurera ett hus, men allt ställs på sin ända när några av dem hittar en stor väska med pengar...

En BBC-produktion med Christopher Walken, behöver vi säga mer? Se den nu!

Genre: Komedi, drama

IMDB betyg: 7,7

Se The Outlaws på Amazon Prime

The Marvelous Mrs. Maisel

Säsong fyra har precis släppts i den populära serien The Marvelous Mrs. Maisel. Året är 1960 och det ligger förändring i luften. Midge försöker finslipa sina skämt och hittar ett uppträdande med total kreativ frihet. I huvudrollerna finns Emmy-vinnaren Rachel Brosnahan och prisbelönta skådespelaren Tony Shalhoub. The Marvelous Mrs. Maisel är skapad av Amy Sherman-Palladino och Daniel Palladino.

Genre: Komedi, drama

IMDB betyg: 8,7

Se The Marvelous Mrs. Maisel här på Prime

Reacher

När den pensionerade militärpolisen Jack Reacher grips för ett mord han inte begått, hamnar han mitt i en dödlig konspiration full av korrupta poliser, skumma affärsmän och intrigerande politiker. Med bara sitt vett måste han ta reda på vad som händer i Margrave, Georgia. Den första säsongen av Reacher är baserad på den internationella bästsäljaren The Killing Floor av Lee Child.

Genre: Action, thriller

IMDB betyg: 8,6

Se Reacher här på Prime

Grand Tour: Carnage A Trois

I den nya säsongen av Lockdown Special dyker trion in i den franska bilkulturens bisarra värld. På en episk bilresa som påbörjas i Wales upplever trion hårresande bergsklättringar, bombdesarmering, propellerdrivna bilar och helikopter stunt samt några av de mest spännande biltävlningarna i deras liv innan de slutligen når den Engelska kanalen. Räkna dessutom med konstant grälande mellan Clarkson, May och Hammond.

Avsnittet har premiär den 17:e december.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 8,8

Se Säsong 4 av Grand Tour här på Prime

The wheel of time (Sagan om drakens återkomst)

The Wheel of Time, eller Sagan om Drakens återkomst, utspelar sig i en fantasivärld där vi får följa Moiraine (Rosamund Pike), en medlem i den mäktiga kvinnliga organisationen Aes Sedai, när hon anländer till den lilla staden Tufloden. Hon ger sig ut på en farlig resa tillsammans med fem ungdomar från byn, varav en enligt profetian ska vara Draken återfödd.

Genre: Fantasy

IMDB: 7,5

Se Sagan om Drakens återkomst här på Prime

Parks And Recreation

Från den Emmyvinnande duon Greg Daniels (The Office, King of the Hill) och Michael Schur (The Office, Saturday Night Live) kommer en komedi om en plats där ingenting någonsin blir gjort… småstadsstyrelsen. Serien inleder aningen trevande, men växer till sig efter bara några avsnitt.

Genre: Komedi

IMDB: 8,6

Se Parks and Recreation här på Prime

Fear of the Walking Dead

En spinoff på The Walking Dead. I en stad dit människor kommer när de vill gömma sig, dölja hemligheter och begrava sitt förflutna, hotar ett utbrott att förstöra det lilla lugn som konsulenten Madison Clark och engelskläraren Travis Manawa har lyckats åstadkomma.

Genre: Skräck, drama

IMDB: 6,9

Se Fear of the Walking Dead här på Prime

Mad Men

Den här prisbelönta serien utspelar sig i New York på 1960-talet, och tar en titt på insidan av en reklambyrå under en tid då denna bransch hade en lockande glamour. Dekoren och klädseln i serien prickar otroligt rätt. Spännande och intressant på ett lågintensivt sätt. Serien har vunnit mängder av priser.

Genre: Drama

IMDB: 8,6

Se Mad Men här på Prime

Goliath

Tidigare var han en mäktig advokat, men nu är han utbränd, slutkörd och tillbringar mer tid på barer än i rätten. Motvilligt tar han sig an ett fall som gäller vållande till annans död. Motparten är den största klienten på advokatbyrån som han själv har varit med och grundat. Billy och hans slitna team avslöjar en omfattande konspiration, och rättegången mot denna Goliat blir på liv och död. Billy Bob Thornton är som klippt och skuren för rollen.

Genre: Drama

IMDB: 8,2

Se Goliath här på Prime

The Expanse

Julie Mao är en rik flicka som ägnar sig åt politisk aktivism som en dag försvinner, då sammanlänkas Ceres-polisen Joe Millers (Thomas Jane), tillfällige skeppskaptenen James Holdens (Steve Strait) och FN-politikern Chrisjen Avasaralas (Shohreh Aghdashloo) liv. Mitt uppe i alla politiska spänningar mellan Jorden, Mars och Bältet, avslöjar de tidernas största konspiration. Science fiction när den är som bäst.

Genre: Science fiction

IMDB: 8,5

Se The Expanse här på Prime

The Exorcist

Exorcisten är en psykologisk thriller som följer två präster som tar itu med en familj som drabbats av demonisk besittning. Fader Tomas Ortega är den katolska kyrkans nya ansikte: progressiv, ambitiös och medkännande. Fader Marcus Keane är en modern präst, ett föräldralös barn som fostrats sedan barndomen av Vatikanen för att föra krig mot deras fiender. Baserade på filmen som skrämde slag på halva världen.

Genre: Skräck

IMDB: 8

Se The Exorcist här på Prime

Carnival Rove

En seriemördare är lös på Carnival Row och regeringen vägrar att göra något åt morden på samhällets lägst stående medborgare. Rycroft Philostrate, en krigserfaren utredare, är den enda som vill stoppa morden och bevara den bräckliga freden. Men när Vignette Stonemoss, en alv-flykting dyker upp i Burgue, tvingar hon Philo att göra upp räkningen med ett förflutet som han försökt att glömma.

Genre: Thriller, drama, fantasy

IMDB: 7,8

Se Carnival Rove här på Prime

Clarkson’s Farm





Jeremy Clarkson, en av de tre programledarna från Top Gear, får vi se i ett väldigt annorlunda sammanhang. Han har skaffat bondgård och tänker ”hur svårt kan det vara att vara bonde” för att snabbt inse att allt som kan hända händer. I Clarkson’s Farm följer vi Jeremy och hans brokiga skara av medarbetare när de ställs inför dåligt väder, olydiga djur, gröda som vägrar växa och en oväntad pandemi. Första avsnittet är aningen ljummet, men serien lyfter. Det är en charmig, ibland ledsam och väldigt ofta en rolig serie.

Genre: Dokumentär, humor

Betyg: IMDB: 9,1

Se Clarkson’s Farm på Prime Video här

The Boys

The Boys är en minst sagt satirisk titt på vad som händer när superhjältar, lika populära som kändisar, lika inflytelserika som politiker och vördade som gudar, missbrukar sina supermakter snarare än att använda dem för gott. Gott om action, oväntade vändningar med perfekt castade skådespelare. Säsong 1-3 går att strömma. En av de bättre superhjälte-serierna, och då räknar vi även med Marvel.

Genre: Action, drama

Betyg: IMDB: 8,7

Se The Boys på Prime Video här

