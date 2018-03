Streamingtjänster för film och tv-serier blir bara fler och fler – och många av oss kan inte ens komma ihåg när vi senast köpte en film på dvd. Till en början bestod alternativen mest av Netflix och Viaplay, men i dag finns massor av abonnemangstjänster att välja mellan.

Istället för att betala en viss summa varje månad för ett bibliotek finns det många tjänster som erbjuder dig att hyra eller köpa titlarna du är intresserad av för en engångssumma. Här är ofta utbudet av filmer betydligt nyare, inte sällan kan du hitta filmer som fortfarande går på biograferna. Eftersom du inte behöver binda upp dig på ett abonnemang kan du dessutom bläddra i alla tjänster kostnadsfritt och enbart betala när du väl hittar titeln du vill se till bästa pris.

I och med att de olika tjänsterna blir allt fler får vi även fler bibliotek att bläddra mellan varje gång vi ska slå oss ner i soffan inför en filmkväll. Vilka tjänster är det därför värt att kolla på först? Var hittar du utbudet som passar just dig på de plattformar du använder? Och kanske viktigast av allt: var hittar du filmerna du gillar till bäst pris?

Vi har testat några av de tjänster som vi tycker är mest intressanta för svenska konsumenter på marknaden i dag. Ingen av tjänsterna kräver att du har något abonnemang för att använda dem och erbjuder både hyr- och köpfilm. Du betalar för vad du tittar på, helt enkelt.

Så gjorde vi testet

Vi testade de olika tjänsterna på de plattformar de fanns tillgängliga och bedömde hur väl de fungerade på de olika enheterna ur funktionsaspekt samt hur smidigt utformandet av de olika gränssnitten var. Vi gjorde även stickprov på 35 filmer i fem olika genrer (Barn- och familjefilm, smalare indie-filmer, nya storfilmer, äldre filmer med högt betyg på Imdb, svenska filmer och filmer producerade innan 70-talet) för att se genomsnittligt pris samt utbud hos de olika tjänsterna. Här är filmerna som vi tog med i stickprovet:

Harry Potter och den vises sten

Bilar

Dumma mej 3

Lejonkungen

Förtrollad

En man som heter Ove

Ronja Rövardotter

Känn ingen sorg

Smala Sussie

Ondskan

Jungle

American Made

Dunkirk

Moonlight

The Dark Tower

Theory of Everything

En oväntad vänskap

Love Actually

Inception

The Dark Knight

A Clockwork Orange

Forrest Gump

Shawshank Redemption

Gudfadern

Pulp Fiction

Madame

Youth

En enda man

Leon

Amelie

Borta med vinden

Casablanca

Ben hur

Diktatorn

Fönstret mot gården

Sammanfattning – vem ska ha vilken tjänst?

Filmnörden

Itunes är den tjänst som har bäst utbud överlag när det gäller hyr- och köpfilm. Om du inte är en Apple-användare kanske SF-anytime eller Blockbuster är bättre alternativ, då de har bättre stöd på andra enheter.

Du som mest vill hyra film

Den tjänst som har överlägset bäst utbud på hyrfilm i testet är SF Anytime. De är även väldigt prisvärda. Den enda tjänsten i testet som har billigare hyrfilm är Blockbuster, men de har även något färre titlar som finns tillgängliga att hyra.

Du som mest vill köpa film

Den tjänst som generellt har bäst pris på köpfilm i testet är Itunes, inte sällan kan du köpa film till samma pris som du skulle betala för att hyra den. De har även bäst utbud. Näst billigast köpfilm har SF Anytime.

På en budget

Du som letar efter bäst pris överlag, både på hyr- och köpfilm, bör välja SF Anytime eller Blockbuster. SF Anytime har en mer jämnlåga priser oavsett kategori, medan Blockbusters priser varierar mer vilket innebär att du kan hitta några riktiga kap.

Nya storfilmer så snart som möjligt

Du som vet med dig att du vill få tag på senaste storfilmerna så snart som möjligt ska välja Itunes, SF Anytime, Plejmo eller Blockbuster. Här erbjuder SF Anytime och Plejmo filmerna till ett lägre hyrpris, medan Blockbuster har flest storfilmer tillgängliga att köpa och dessutom till bäst pris.

Hipstertittaren

Letar du efter lite smalare filmer? Då är SF Anytime eller Blockbuster tjänsterna för dig. Blockbuster är marginellt billigare, även om SF Anytime har lite bättre utbud, framförallt när det gäller svensk film.

Konsolägaren

De tjänster som finns tillgängliga att använda på konsol är i nuläget Viaplay och Blockbuster. Blockbuster finns dock enbart till Playstation och du kan inte genomföra några köp på Viaplays app till Xbox.

Familjen

Den tjänst som har bäst utbud på barnfilm att hyra är SF Anytime, men Blockbuster tar hem förstaplatsen när det gäller köpfilm. SF Anytime är dock bättre än några andra tjänster när det kommer till svenska klassikerna, såsom filmatiseringarna av Astrid Lindgrens böcker.