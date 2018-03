Den klassiska (och filmaktuella) spelserien Tomb Raider fick sig en välbehövlig omstart 2013, när spelet med samma titel släpptes till stående ovationer från kritikerna. 2015 års Rise of the Tomb Raider var faktiskt ännu bättre, och därför är förväntningarna höga på även på Shadow of the Tomb Raider som släpps den 14 september.

Det numera officiella lanseringsdatumet bekräftades i en kort videosnutt som visar Lara Croft utföra sedvanliga akrobatiska övningar i djungeln. Ska vi gå efter mayapyramiderna som syns halvvägs in i det 20 sekunder långa klippet blir åtminstone en del av spelet förlagt till Central- eller Sydamerika.

27 april blir ett datum att skriva ned för Tomb Raider-fanatikern. Då ska nämligen alla detaljer avslöjas om det kommande spelet, som vi verkligen ser fram emot att sätta tänderna i framåt höstkanten.