Efter Samsung Galaxy S9 och S9 Plus var Sony Xperia XZ2 och XZ2 Compact de största mobilflaggskeppen som presenterades på Mobile World Congress. Sony har här satsat på en ny design, med droppformat glas baktill, rundad aluminiumram, och stor 18:9-skärm. Den har dock fortfarande samma relativt skarpa hörn som tidigare, och trots avlång skärm har mobilen fortfarande en påtaglig list både upptill och nertill. Vi har också fortfarande kvar sådant som påknapp som sitter ovanligt långt ner på sidan, samt en separat kameraknapp.

Xperia XZ2 – tjockast i klassen

Det är en rätt så tung och tjock mobil, nära två hekto i vikt och som mest elva millimeter tjock. Men med dess mjukt välvda baksida är den trots det väldigt greppvänlig. Det tjocka chassit innebär också att kameran baktill inte behöver sticka ut.

Xperia XZ2 är trots sina stora mått bekväm att hålla.

I Xperia XZ2 har fingeravtrycksläsaren flyttat till baksidan. Inte på grund av 18:9-skärmen, då den tidigare satt på sidan, utan på grund av den nya rundare ramen. Men den sitter lite märkligt till, ovanligt långt ner på mitten. Enligt Sony är det mer ergonomiskt så, och hänvisar till att man greppar mobilen längre ner när man skriver på tangentbordet. Vi håller inte med. Det ju inte alltid man vill skriva saker, och då behöver du böja på fingret och sträcka det ner för att nå fingeravtrycksläsaren

Uppkopplingsmässigt har finns inget att klaga på. Mobilsignalen är pålitligt stark, snabb wifi och telefonen stödjer i teorin upp till hela 1,2 Gbit lte. Det är det dock ingen operatör som lär göra på ett bra tag. Den modell som främst kommer säljas i Sverige har stöd för dubbla sim-kort,

Större skärm, samma teknik

Skärmen är som sagt i 18:9-format och har 2160x1080 bildpunkter. Färre och färre flaggskepp bryr sig om 1440p-upplösning och det känns klokt. Det syns ändå ingen skillnad med blotta ögat vid normal användning och drar mest av allt bara ström. Hajpen med att använda mobilen till vr-glasögon – det ställe där det skulle göra skillnad – har lite dött ut.

Förutom den svarta vi testat finns det en ljusgrå, en grön och en rosa variant.

Sony håller fast vid ips-panel, och sin quantum dot-teknik kallad Triluminos. Skärmen har både 10 bitars hdr-stöd och rejält med ljusstyrka för att kunna få extra effekt i de ljusaste tonerna. Med Sonys bildförbättringsfunktion X-reality kan även videofilm utan hdr skalas upp till en hyfsat hdr-liknande upplevelse. Det övertygar i vissa filmklipp men inte i alla.

Svärtan i bilden är tyvärr inte så djup som man kunde ha hoppats på, och därmed blir kontrastomfånget bara genomsnittligt. Färgomfånget är däremot utmärkt och matchar i princip DCI-P3-standarden. Det är ett visst blåstick i bilden som standard, men Sony har ett utmärkt verktyg för att justera färgnivåer och vitbalans om du vill justera det.

Snygg stereo och en port mindre

Bra bild för film gör det extra viktigt med bra ljud. Och här levererar Sony verkligen. XZ2 har högtalare på vardera kortsida med utmärkt och jämn stereospridning, hög maxvolym och fyllig klang. Diskanten är aningen vass och basen inte lika tung som till exempel i HTC U11, men då är vi extra petiga. För högtalaren finns manuell equalizer och ett automatiskt optimeringsläge. Den manuella är att föredra, då du där kan maxa basen.

Ett sätt att få lite extra stuns i basen kan vara att slå på telefonens nya avanverade vibrationsfunktion som kan synkas i både tempo och intensitet till basgångarna i musiken. Den har dock ett problem, den synkar inte med basen i frekvens, så det är bara i vissa fall det låter "rätt" om du till exempel har vibrationerna igång och låter luren ligga på ett bord. Funktionen kan däremot bli intressant i andra situationer, som för att programmera mer detaljerade haptisk feedback i spel och appar. Sony har släppt en API för det, men det är upp till utvecklare att göra något med den.

Sony skippar hörlursuttaget.

När det gäller ljud i hörlurar gör Sony nu som så många andra och plockar bort hörlursporten. Istället medföljer en hörlursadapter med usb c. Som vanligt får du inte med några handsfree-lurar med Sonys telefon. Men det är samma bra ljudhårdvara under skalet som i tidigare modeller, med rent, klart ljud, high res-stöd och en smart uppskalningsfunktion för hårt komprimerade ljudkällor.

Enda skillnaden är att du får plugga in hörlurar via usb c istället. Med eller utan adapter. Det är alltid ett litet minus, då det innebär att du inte kan lyssna på musik och ladda batteri samtidigt. Men nu bygger Sony in stöd för trådlös qi-laddning, vilket ger en lösning på det problemet. Inte en optimal lösning, men bättre än inget.

Mäktig grafik i nya Snapdragon

Förutom Asus Zenfone 5Z, är Xperia XZ2 och dess lillasyskon Xperia XZ2 Compact de enda mobilerna hittills med nya Snapdragon 845-kretsen. Qualcomms nya chipset imponerar stort i benchmarktester. I ren cpu-prestanda är fortfarande Apples A11 ungefär 10-15 procent snabbare. Snapdragon 845 slår nya Exynos i Samsung Galaxy S9 med bred marginal i vissa benchmarks men ligger lite efter i vissa andra.

Det verkar främst bero på vilka mätningar som involverar grafikkretsen. Nya Adreno 630 lägger i en ny växel för 3d-prestanda i mobiler, och slår både Exynos 9 och Apple A11 utan att behöva anstränga sig.

För övrigt har XZ2 4 GB ram-minne och 64 GB lagring med plats för mikro sd-kort. Ganska genomsnittligt med andra ord.

Riktigt hur mycket prestandan påverkar batteritiden är det för tidigt att säga, men batteritiden i Xperia XZ2 är trots 3 180 mAh inte särskilt bra. Sony har haft problem med batteritiden i flera av sina tidigare toppmobiler, och vi misstänker att det är Sonys egna ips-skärmar som är problemet. Slår du av Sonys bildförbättring vinner du ungefär en timme i tid, men det är fortfarande inget vidare. Batteritiden vid samtal och standby är dock väl godkänd, vilket ytterligare pekar på att det är skärmen som drar extra.

Fotar bättre på natten och med zoom

Kameran innehåller inga enorma uppgraderingar, utan det är samma IMX400 ExmorRS-sensor som i föregångaren, en relativt stor sensoryta med 19 megapixlar och en f/2,0-lins framför. Med förbättrade bildförbättringsalgoritmer och utnyttjande av Snapdragon 845:s AI-kapacitet har både slutresultatet blivit bättre och vägen dit snabbare än tidigare.

Dubbel kamera får du alltså inte, och Sony börjar bli ganska ensamma utan det nu. Är det en stor förlust? Nja, i Iphone X och Gallaxy S9 Plus får du lite bättre zoom då den delvis kan göras optiskt, samt lättare att få till bokeh-funktion. Men det är i stort sett allt. Xperia XZ2 kan också göra bokeh-effekt, men precis som i Samsung Galaxy S9 som bara har en lins baktill blir resultatet halvdant och tar tid. Med högre grundupplösning och förbättrad signalprocessor blir det ändå hyfsat bra detaljåtergivning i heldigitala zoomen, klart bättre än med XZ1. Framförallt har foto i mörker fått ett rejält lyft.

Kameran har i stort samma hårdvara som förr, men bättre rutiner för att hantera den.

Hdr, 4k och slow motion

Största nyheten kameramässigt är annars att Sony nu blir första mobilen som kan filma i 4k och hdr samtidigt. Slowmotion-filmning går nu också att göra i 1080p. Sedan finns ett ultra-slowmotionläge som ger hela 960 bilder per sekund i korta sekvenser. Ungefär som i Samsung Galaxy S9 alltså. Tyvärr lyckas inte Sony lika bra med slutresultatet. Slowmo-lägena kräver till synes extra mycket ljus, och även i full inomhusbelysning blir klipp extremt gryniga. I solljus ser det däremot riktigt bra ut.

Mjukvarumässigt är det inte mycket som är nytt. Du får Android 8 med Sonys egna men grafiskt väldigt avskalade gränssnitt. Största visuella skillnaderna är färggladare inställningsmeny, en del grafiska effekter och appmenyknapp istället för uppåtsvep. Och så givetvis Sonys knippe egna appar, från bildgalleri till Playstationkoppling och roliga 3d-kameraappen som introducerades i förra årets modeller. Den ska nu ha uppdaterats med möjlighet att förbättra inskanningar med molnbaserad efterbehandling, och det går nu också att använda selfie-kameran istället för kameran på baksidan.

Att 3d-scanna sig själv med selfie-kameran är nu en möjighet. Men det är väldigt svårt att få till det rätt utan assistens, ibland med lätt bisarra resultat. Det här går många gånger enklare om man är två.

Omdöme

Det är friskt vågat och hälften vunnet för Sonys nya flaggskepp. Sony levererar som alltid en utmärkt mediaupplevelse med skön skärm för film och sina bästa inbyggda högtalare hittills, och nya Snapdragon levererar prestanda i absoluta toppklass. Ny stil och bättre komfort är ett plus, men helt klockren är inte den nya utformningen, och utöver sin 3d-scannerapp gör Sony få saker som inte andra konkurrenter gör lika bra eller bättre. Kul vibrationer och bättre videokamera räcker inte långt nog. Batteritiden är framför allt fortfarande ett problem. Det blir en rekommendation, men med knapp marginal.

Fakta Sony Xperia XZ2 Dual H8266

Testad: Mars 2018

Tillverkare: Sony

Systemkrets: Snapdragon 845

Processor: 4st Kryo SDM845 á 2,8 GHz, 4st Kryo 385 Silver á 1,8 GHz

Grafik: Adreno 630

Minne: 4 GB ram

Lagring: 64 GB Flash, plats för mikro sd upp till 400 GB

Bildskärm: 5,7 tum ips, 18:9 bildförhållande, 1 080 x 2 160 bildpunkter

Kameror: 19 megapixel m led bak, 5 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g (cat 18), 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth 5.0, a-gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 8.0

Övrigt: Vattentät (IP68), stöd för trådlös laddning (wpc/qi), stöd för dubbla sim (dual standby), fingeravtrycksläsare

Batteri: 3 180 mAh, 6h 45min webbvideo (wifi), 8h blandad användning (4g). ca 21h samtal (3g)

Storlek: 15,3 x 7,2 x 1,1 cm

Vikt: 198 gram

Pris: 7 990 kr

Prestanda

Antutu Benchmark 7.0: 265 830 poäng

Geekbench 4: 8 498 poäng

3dmark Ice Storm Unlimited: 64 763 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 3 601 poäng

Mycket höga prestanda

Snygg bildskärm för film

Bekväm att greppa

Mycket bra ljud

Tjock och tung

Medioker batteritid

Få nya funktioner