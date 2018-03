Att herre på täppan-festen Playerunknown's Battlegrounds har blivit en dundersuccé (och som en följd av detta dragit in stora pengar) är nog inte främmande för någon. Inte heller kommer det väl som någon överraskning att spelet Fortnite snabbt uppdaterades med ett liknanade läge för att ta upp konkurrensen? Något som överraskar är dock att sistnämnda under februari gick om giganten när det kommer till omsättning. Detta enligt The Verge.

Fortnite omsatte under februari 120 miljoner dollar (vilket i svenska kronor blir hisnande 984 780 000 kronor) mot Playerunknown's 103 miljoner (872 265 800 kronor). Det intressanta är att battle royale-läget i Fortnite är helt gratis att spela. Det handlar alltså om de summor som spelet tjänat på mikrotransaktioner (köp inuti spelet). Playerunknown's Battlegrounds omsättning består till större delen av försäljningen av själva spelet (även om det också innehåller mikrotransaktioner).

Anlendingarna tros vara för att Fortnite (battle royale-läget) dels är gratis, men också för att det finns till både pc, Playstation 4 och Xbox One, jämtemot PUBG som bara finns till Pc och Xbox One. För det andra hävdar Epic Games (skaparna av Fortnite) att deras spel är lättare att lära sig och sätta sig in i. Det ska också, tack vare sin mer tecknade grafiska stil, vara mer barnvänligt och då det också nyligen släppts till mobiler, även mer tillgängligt.