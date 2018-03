Efter Iphone X, Asus Zenfone 5 och nu senast Huawei P20 – nu är det klart att nästa Oneplus-telefon får en så kallad flärp för att maximera skärmytan. Detta efter att The Verge som första medium fått äran att publicera en officiell bild som visar en del av telefonen. Det var Oneplus själva som kontaktade The Verge-journalisten Vlad Savov efter att han uttryckt bitter kritik mot den rådande flärp-trenden.

I en intervju med nämnda journalist utvecklar Oneplus medgrundare Carl Pei lite mer kring beslutet att "flärpa" sin kommande flaggskeppstelefon. Det ska handa mer om praktiska vinningar för användaren snarare än att vara ett estetiskt val – allt handlar helt enkelt om att få med så mycket skärm som möjligt. En trend företaget inte anammar med Oneplus 6 är dock 3,5-millimetersdöden. The Verge bekräftar att nämligen att telefonen kommer att utrustas med hörlursuttag.

Oneplus arbetar även med att få in mer gestbaserad styrning i sina telefoner (just nu i betafasen), och medger i intervjun att man inspirerats av Apples arbete med Iphone X. I samma veva bekräftar Carl Pei att man sneglat på Apple även inför beslutet att sätta en flärp på skärmen i Iphone X, men att man gått efter skärmtillverkarnas planer snarare än att ta flärpbeslutet enbart baserat på vad som komma skulle för Apples flaggskeppstelefon.

Bilden på framsidan av Oneplus 6 kommer bara ett dygn efter att Venturebeats superläcka Evan Blass lagt upp en bild på telefonens baksida. Denna är dock inofficiell och kan beskådas nedan.

You've been **cough cough** good sports with this, so I suppose you do deserve /something/. Just remember: #yousawitherefirst pic.twitter.com/AWCHYZKJJE