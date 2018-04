Den som trott att Facebooks meddelandetjänst Messenger är en skyddad verkstad för allehanda skumrask behöver tänka om. Det rapporterar Bloomberg, som fått bekräftat av Facebook att Messenger skannas automatiskt för att upptäcka innehåll som bryter mot företagets regler.

"När du exempelvis skickar en bild över Messenger använder vi autmatisk fotomatchningsteknologi för att upptäcka kända fall av barnutnyttjande, och när du delar länkar kollas de igenom efter virus", säger en talesperson för Facebook till Bloomberg. Enligt företaget har de automatiserade verktygen tagits fram för att förhindra missbruk av plattformen – och inget annat.

Meddelanden kan också komma att gås igenom av Facebooks moderatorer efter att användare rapporterat dem. I en intervju med Ezra Klein på Vox exemplifierar vd:n Mark Zuckerberg med att man tagit del av en chattråd som avhandlade etnisk rensning i Myanmar.

If Facebook wasn't scanning messages, journalists would be writing 'Facebook isn't doing enough to combat child porn!' story (it's encrypted message function has a reporting mechanism too; you have to at this scale). Some things really aren't a story. https://t.co/gZ1dxDuFfD