Blockera innehåll med pin-kod

I barnfamiljer som delar på samma Netflix-konto kan det ibland vara lämpligt att skydda visst innehåll från de minstas nyfikna blickar. Eller hindra din partner från att smygtitta på den där serien ni följer tillsammans. Netflix erbjuder pin-koder för ändamålet, och numera kan de även användas för att blockera specifika film- eller tv-serietitlar.

Gör så här:

1. Hovra över nedåtpilen uppe till höger.

2. Välj sedan Konto följt av Föräldrakontroller.

3. Skriv in ditt kontolösenord en gång och välj Skapa PIN-kod. Sedan plitar du ned en lämplig kombination om fyra siffror och trycker på Spara.

4. Välj skyddsnivå (yngre barn, äldre barn, tonåringar eller vuxna), eller börja skriva in namnet på en specifik titel du vill blockera.

När blockeringen är satt behövs den kod du angett för att en användare ska kunna ta del av det numera pin-skyddade innehållet.

Fixa större undertexter eller byt färg

Om du tycker att undertexterna på Netflix är för små eller för stora går det att ändra på. Du kan också välja bland ett antal olika typsnitt och skuggvarianter för att finjustera texten ännu mer till din belåtenhet. Bakgrundsfärger går också att ställa in om det är så att du vill ha bättre kontrast på texten.

Gör så här:

Gå in på Konto och välj sedan Undertextutseende längst ned på sidan. Under Typsnitt kan du sedan välja mellan sju olika sådana, och till höger ange vilken färg texten ska vara i. Fyra olika alternativ för skuggor kan också väljas mellan – såväl som bakgrundsfärg på hela textblocket (fönster) eller bara ytan som ligger direkt under texten (bakgrund). En förhandsvisning högst upp på sidan visar hur det kommer se ut. När du är klar, tryck på Spara-knappen.

