Steam känner nog de flesta till. Den digitala spelbutiken som låter dig köpa i princip alla PC-spel till dagens dato. Framgången är ett faktum och de senaste åren har såväl Ubisoft som EA svarat med egna alternativ som fungerar på liknande sätt. Nu ger sig även Razer (ja, hårdvarutillverkaren Razer) in i leken och lanserar Razer Game Store.

Läs också: Bästa tangentborden för gaming – stort test av 11 modeller

Upplägget påminner i mångt och mycke om exempelvis Humble Bundle, där du köper ett spel och sedan får en nyckel för antingen Steam eller DRM-fritt skickad till dig. Du ska alltså kunna köpa spel via Razers nyöppnade affär och sedan aktivera dessa på respektive plattform (Steam eller Uplay). TIll en början kommer titlar som Assassin's Creed: Origins, Grand Theft Auto V, Far Cry 5 och Cuphead att säljas. För att nämna några. Fler kommer naturligtvis läggas till i framtiden.

Vad som skiljer Razer Game Store från dess konkurrenter är belöningssystemet. För varje spel du köper via butiken tjänar du poäng. Dessa kan du sedan byta in mot både spel och Razer-produkter (ex. headset, tangentbord eler möss). Det kommer krävas en hel del spenderande för att komma upp i de nivåer som efterfrågas, men är i alla fall något som Razer själva tror på.

MIssa inte! Stort test: Bästa gamingheadsetet – 12 toppmodeller