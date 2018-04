FreeSync är en variant av tekniken som låter användare låsa en skärms uppdateringsfrekvens (refresh rate) vid ett annat värde än exempelvis 60, 120 eller 144 Hz, och som på sistone blivit allt mer populärt i spelvärlden. Fördelen är att du kan förhindra så kallad screen-tearing i spel (då spelet hackar och det ser ut som om skärmen inte är helt jämn). Nackdelen är att du behöver en speciell skärm som stödjer tekniken.

Har du det, och dessutom en Xbox One, har vi goda nyheter. Medlemmar i Xbox Insider-programmet kan från och med idag ladda ned AMD:s variant, AMD Freesync. Sedan kan du via konsolens inställningar aktivera funktionen, koppla in skärmen och köra. Det handlar fortfarande om en betaversion som ska testas, så räkna inte med en offentlig lansering på en gång. Det är för övrigt inte känt när en eventuell sådan skulle dyka upp.

