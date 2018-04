Oled är som bekant den hetaste tekniken just nu i tv-världen, och bland tillverkarna som numera satsar stort på området hittar vi Philips. Förra året spanade vi in deras 55-tummare POS9002, och blev inte minst imponerade av bildkvaliteten. 65-tummaren Oled 873/12 kan beskrivas som en något uppdaterad modell av POS9002, och är en av tre oled-nyheter som Philips presenterat nu i vår. Förutom Oled 873/12 får vi eleganta 803 (släpps först senare i år), och lyxmodellen 973, som bland annat har en glasram istället för metallram, en något lyxigare design och ett mer påkostat högtalarsystem.

Oled 873/12 är dock lyxig så det förslår. Här får vi samma slimmade design vi såg i POS9002, med en supertunn överdel och en något bredare del för komponenter, subwoofer och ambilight. Det sistnämnda är Philips signum på tv-marknaden, och består av lampor på baksidan som lyser i olika färger, beroende på vad som för stunden visas på skärmen. Det fyller mest en kosmetisk funktion, men ser också riktigt snyggt ut på kvällstid framför en vit vägg.

Även den läckra metallfoten är densamma som på POS9002, liksom den diskreta metallramen runt om panelen. Philips visar återigen att de behärskar design – det här är helt klart en tv som passar för de flesta moderna hem.

Mjukvarumässigt har det heller inte hänt särskilt mycket alls. Vi får Android 7.0, möjlighet att synkronisera vårt Google-konto direkt under installation och tillgång till en rad olika appar direkt via huvudmenyn, däribland Youtube och Spotify. Eftersom det handlar om Android går det självklart att ladda ner fler appar via Google Play. Android-plattformen har stadigt blivit bättre på tv-fronten, och numera är den lättöverskådlig, med snabb åtkomst till dina favoritappar.

Tråkigt nog är har Philips valt att behålla ett gammalt Linux-baserat operativsystem som du kommer åt via en särskild meny. Därmed använder man fortfarande två plattformar i samma tv. Förvirrande och något som borde försvinna enligt oss.

Google Assistant gör entré

Fjärrkontrollsmässigt skickar Philips med två varianter, varav en är en långsmal stav som används för Google Assistant – en av nyheterna i årets modeller. Google Assistant stödjer inte svenska, och för att få det att fungera behöver vi först ställa in så att tv:n lyssnar efter engelskt språk (alternativt något annat språk som Google Assistant har stöd för i dagsläget). Därefter trycker vi på mikrofonsymbolen och ber om saker som ”turn on Netflix”, ”go to settings” eller ”search for Nirvana on Youtube”. Det fungerar allt som oftast bra, även om det kan bli en del väntande när tv:n ska byta appar. Vid några tillfällen kraschar inställningsmenyn helt, bland annat när vi försöker öppna den medan vi kollar runt på Youtube.

För mer traditionell navigering har vi en hederlig fjärrkontroll. Har du använt en Philips-tv de senaste åren känner du igen dig, här får vi mattsvart färg, plastig känsla och Netflix-knapp i mitten. Baksidan pryds av ett tangentbord, som är behändigt när du exempelvis ska söka på Youtube. Tangenterna är dock väldigt små, och vi upplever att tv:n inte alltid registrerar våra tryck.

Bildkvalitet

Men nog pratat om mjukvaran, fjärrkontrollen och designen – den viktigaste punkten hos en tv är naturligtvis bilden. Och här levererar Philips med råge. Efter att vi har ställt in färger efter eget tycke och smak och avaktiverat de flesta bildförbättringsfunktioner får vi en väldigt mjuk och behaglig bild, med samma brutala svärta vi såg hos POS9002. Dessutom är kontrasten riktigt grym. Vår testfilm Planet Earth II har sällan sett så här bra ut, med blå himmel, vita moln och naturliga färger. Just färgåtergivningen imponerar extra mycket, även om det också kräver manuella finjusteringar för bästa resultat. Bilden är också väldigt ljusstark.

Att navigera i inställningsmenyn för att hitta optimala bildförhållanden är inte särskilt svårt. Möjligen att det krävs något klick för mycket för att hitta de mer avancerade inställningarna, men det är knappast Philips ensamma om.

För den som vill använda förinställda val är standardläget, nattläget, och dagsläget riktigt bra (de två sista isf-kalibrerade). Helt klart tummen upp för att vi får så bra bild direkt från fabrik, det är vi inte alltid bortskämda med.

Ljudmässigt sitter som nämnt en subwoofer på baksidan och mindre högtalare nedtill. Det är fullt dugligt ljud, även vid högre volymer och särskilt med tanke på hur tunn 873 är i övrigt. Men investerar du de här pengarna i en tv vill du förmodligen ha en soundbar eller annan extern ljudkälla.

Omdöme

Philips fortsätter på sin inslagna väg, och finputsar det som var bra med förra årets oled-variant. Nu får vi äntligen 65 tum med samma grymma bildkvalitet som senast. Mjukvaran är kanske något ogenomtänkt på sina håll och fjärrkontrollen är i behov av en uppdatering, men i övrigt är Oled 873/12 en riktigt, riktigt lovande start på tv-året.

Fakta: Philips 65OLED873/12

Tillverkare: Philips

Tv-typ: Oled

Storlek: 65 tum

Upplösning: 4K (2160p)

Hdr: Ja (HDR10+ och HLG)

Operativsystem: Android Nougat (7.0)

Ljusstyrka: 900 cd/m2

Ljud: Tvåkanal (Stereo)

Anslutningar: 4 st hdmi, 3 st usb, scart, komponent, optisk s/pdif

Energiklass: B

Mått: 1 453 × 892 × 280 mm

Vikt: 24,1 kg

Pris: Från 34 995 kronor hos Prisjakt.

Bilden.

Läcker design.

Ambilight ser riktigt snyggt ut.

Mjukvaran är fortsatt inte helt hundra...

...liksom fjärrkontrollen.