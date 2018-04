En Technicolor-box som samlar linjär-tv, streamingtjänster och Android-appar under ett och samma tak. Känns det igen? Med tanke på att Canal Digital lanserade en sådan, One Place, för bara en månad sedan så är det inte otänkbart. Nu är det dags för jätten Com Hem att göra samma sak. Med egna satsningen Tv Hub, som kombinerar linjär tv med play-tjänster i hdr och 4k-kvalitet vill man gå tv-tittarna till lags genom att erbjuda det bästa från två världar.

Till skillnad från Canal Digital-boxen så har Com Hem satsat på att paketera tekniken i ett vitt, glossigt hölje. Under torsdagens pressvisning är man märkbart stolta över att ha vunnit första pris i designtävlingen Red Dot Award för kvalitativ produktdesign. Ska man fortsätta ställa tv-boxar hemma i vardagsrummet så ska de åtminstone vara snygga, ungefär.

Foto: Billy Ekblom

Vidare är Tv Hub baserad på Android TV. Det märks bland annat genom att boxen har en inbyggd Chromecast-enhet, tillgång till spel och appar i Play-butiken och en snabbfil till olika Google-ägda tjänster och butiker. Dessutom kommer enheten att vara fullt kompatibel med Google Assistants röststyrningsfunktioner när tjänsten väl översatts till svenska (senare i år.) Redan nu finns dock Googles mer primitiva röstsökfunktion inbyggd, som Com Hem och Boxers produktchef Jessica Andersson demonstrerar genom att säga "Kanal 5" för att börja titta direkt på det som sänds för tillfället på just den kanalen.

Någon "Tivo 2.0" rör det sig alltså inte om, vilket blir extra tydligt då Tv Hub saknar möjligheten att spela in olika tv-program. Istället är det en produkt som vill framhäva sin relevans i våra vardagsrum genom att samla allt vi vill titta på i samma hårdvara. Här kan du installera appar från Netflix, HBO Nordic och Viaplay, spela Android-spel med hjälp av den tillhörande fjärrkontrollen (eller valfri Bluetooth-speldito), lyssna på musik via Spotify – eller ta del av det kanalpaket för tablå-tv som du prenumererar på för stunden.

Foto: Billy Ekblom

– När vi har utvecklat Tv Hub har det viktigaste varit att lyssna på våra kunder och förstå deras behov när det gäller tittandet. Vi ser ett tydligt skifte i hur man vill konsumera innehållet idag jämfört med tidigare. Enligt en färsk undersökning från Kantar Sifo, så vill svenskarna ha en blandning av ett mer traditionellt linjärt tv-tittande blandat med on-demand eller streamingtjänster. Med Tv Hub kommer vi med en lösning som motsvarar deras förväntningar, säger Jessica Andersson.

Att köpa Tv Hub löst kostar 1 695 kronor. Nu under lanseringsperioden kan du i stället välja att hyra den för en engångsavgift om 500 kronor. Com Hem-kunder kan införskaffa en Tv Hub redan idag, medan Boxerkunderna får möjlighet att göra detsamma "senare under 2018".

Specifikationer Tv Hub:

Hårdvara: Tillverkad av Technicolor

Vikt: 400 gram

Storlek: 155x155x30mm

Operativsystem: Android TV 7.1.1

Portar: 2 x USB 2.0, HDMI, SPDIF

Wifi: 802.11ac dual band

Bluetooth: Version 4

Upplösning: 4K HDR

RAM-minne: 2GB

Flash-minne: 16GB

SoC: Broadcom 7271

Övrigt: Fiberkoax (DVB-C), FiberLan (IPTV) och marksänd tv (DVB-T) Ethernet 1000 Base-T

Förinstallerade appar:

Netflix, SVT Play, TV4 Play, Youtube

Tillbehör:

Inbyggd Chromecast

Bluetoothstyrd fjärrkontroll med inbyggd röstsökning