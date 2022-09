En 17-årig pojke från Oxfordshire, England, har gripits av brittisk polis, misstänkt för att ha orsakat jätteläckan där stora delar av kommande GTA 6 kunde beskådas på internet. Det rapporterar brittiska BBC.

17-åringen är i nuläget häktad, misstänkt för dataintrång, men ingen ytterligare information har kommit ut från utredningen.

Samma pojke misstänkts även för ett serverintrång hos Uber.

En av de största läckorna i spelhistorien ser ut att ha drabbat Rockstar och kommande GTA 6. Hela 90 filmer har läckt ut, och personen som hackade Rockstar påstår sig även ha kommit över källkod för både GTA 5 och GTA 6.

Rockstar har ännu inte kommenterat offentligt, men det faktum att de har börjat skicka copyright-krav till höger och vänster för att få ner klippen som sprids tyder på att det stämmer. Dessutom har Jason Schreier på Bloomberg gått ut med att källor inom Rockstar bekräftar hacket.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games