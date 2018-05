Vid första anblick ser huset som Erik Freiholtz bor i inte det minsta annorlunda ut än huset bredvid, eller huset mittemot. Den uppmärksamme kan säkert skymta några diskret placerade solpaneler på det sluttande taket men i övrigt domineras bilden av samma former och vita husknutar som på de andra granntomterna. Att det rör sig om ett väldigt smart, väldigt uppkopplat hem är ingenting som syns, varken på utsidan eller på insidan, och det är också meningen. Enligt Erik Freiholtz behöver det smarta hemmet inte se annorlunda ut bara för att det är ett smart hem. Tanken är snarare att tekniken bara ska finnas där i bakgrunden.

Erik Freiholtz är sjuksköterska i grunden men driver i dag sitt eget företag på heltid sedan 1,5 år tillbaka, där han tillsammans med fem andra säljer prylar för smarta hem och hobbyelektronik. Han slog in på banan 2005 när han på rena hobbypremisser började kränga uppkopplade termometrar för att få in fler mätpunkter för sin sajt Temperatur.nu. Detta följdes upp av att Erik, som en av de första återförsäljarna i Sverige, tog in styrenheten Tellstick Classic för att kunna styra 433 Mhz-prylar.

– Det var nytt och det var ingen annan som sålde det. Det var uppkopplat och man kunde styra och skapa saker. Man kunde använda såna här tråkiga fjärrströmbrytare som har en fjärrkontroll, som inte hade någon smart logik överhuvudtaget, och så kunde man ha en usb-dongel för några hundralappar och skapa ett smart system på ett sätt som inte var avsett från början, säger Erik Freiholtz.

Erik kan fjärrstyra i princip alla smarta funktioner i huset med hjälp av mobilen.

På köksväggen sitter en Raspberry Pi Zero, diskret placerad mellan köksluckorna och en white board-tavla.

Eriks hus är byggt 1978, det vill säga på en tid när smarta hem och möjligheten att beställa morgonkaffet via sin telefon betraktades som ren science fiction. Erik Freiholtz har med tiden uppdaterat huset med mängder av smarta funktioner, bland annat med just en uppkopplad kaffemaskin i köket som tillåter honom att välja kaffetyp, styrka och volym via mobilen. För undertecknad, som bälgar i sig två liter kaffe per dag, låter det som den absoluta höjden av livskvalitet, men Erik Freiholtz erkänner att han fortfarande föredrar att trycka igång maskinen manuellt.

Minidator. Du får nästan kisa för att hitta Raspberry Pi Zero på Eriks köksvägg.

På köksväggen sitter en Raspberry Pi Zero, diskret placerad mellan köksluckorna och en white board-tavla. Erik Freiholtz har en solcellsanläggning på hustaket och använder sin Raspberry Pi Zero till att tanka data från växelriktaren via bluetooth och därefter skicka upp till servern för att kunna sammanställa energiproduktionen och se energiflödet i huset. Elöverskottet säljer han vidare. All energidata går att se i realtid via en surfplatta på byrån.

Via surfplattan i köket har Erik Freiholtz koll på sin energiproduktion.

I hallen sitter det en rörelsesensor i taket. Om den inte känner av någon rörelse på tolv timmar sätter den automatiskt hela huset i energisparläge. På natten sänks temperaturen automatiskt, för att under dagen gå upp.

Den röda lampan på väggen påminner om att garageporten är öppen.

I ett uttag nära golvet har Erik Freiholtz placerat en lampa som lyser i diskret rött. Han har också installerat en automatiserad garageport, men då han tenderar att vara en aning disträ glömmer han ibland bort att stänga den. Den röda lampan på väggen påminner om att garageporten är öppen. När den är stängd lyser den grönt. Skulle han ändå råka glömma stänga den får han en push-notis i telefonen på kvällen.

Lampan på väggen byter färger när den uppfattar ljud.

I vardagsrummet står ett litet, helt självstyrande växthus i anslutning till rumsbordet där det växer tomater och basilika. På väggen bredvid schäslongen sitter lampor med inbyggd ljudmodul som gör att de ställer in sig i olika färger baserat på ljud. Färgerna böljar som vatten, fram och tillbaka, i takt med att Erik Freiholtz pekar ut fler olika smarta funktioner i rummet. Han pekar, men det syns inte vad han pekar på.

Ett smart hem ska inte vara flashigt, det ska underlätta i vardagen.

– När du kommer in så ser du inte att det finns en massa smarta funktioner, och det är ju det som är tanken. Ett smart hem ska inte vara flashigt, det ska underlätta i vardagen. Du ska inte behöva hålla på massa med röststyrning för att styra lamporna. Oftast är det ju enklast att bara slå på via fjärrkontroll eller väggknapp, men sitter man i soffan och vill stänga av så ropar man bara till.