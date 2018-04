Det är en stekhet morgon i centrala Rom när M3 tillsammans med utvalda publikationer från Norden får träffa en av grundarna och nuvarande vd för Netfix, Reed Hastings. Dagen innan har vi fått ta del av vad som komma skall till streamingtjänsten, samt fått höra från skaparna och skådespelarna bakom Netflix nya och återkommande satsningar.

Den här morgonen hoppar vi direkt in med en av de stora frågorna: Vilka företag ser Netflix som sina största konkurrenter?

– Internet är fantastiskt på vissa sätt och läskigt på andra sätt. Det är läskigt eftersom det dyker upp nya konkurrenter hela tiden. Det är inte så svårt att göra en applikation för en mobil eller tv, du kan bli en konkurrent ganska snabbt.

Viaplay stor regional konkurrent

Reed Hastings har stenkoll på Viaplay, en av de största streamingtjänsterna i Norden. Inte nog med det, han påstår dessutom att de är en av de största regionala konkurrenterna just nu.

– Ni känner alla till Viaplay som har lyckats bäst av våra regionala konkurrenter när det kommer till att tidigt vända sig till internet. Och som ni vet har de ju rättigheterna till sportevent och andra saker.

På frågan om Netflix kan tänka sig att konkurrera när det gäller sport är svaret ett tydligt nej.

– Alla frågar mig hela tiden om vi inte ska börja med sportevenemang. Vill vi inte vara kompletta? Jag ber dem tänka på internet och vad internet kan tillföra till sport. Det enda du får med sport och internet är att det laggar.

Reed Hastings, vd Netflix.

Disney kan bli stor konkurrent

Trots att nya streamingtjänster poppar upp som svampar ur jorden menar Reed Hastings att han inte är orolig för att dessa ska konkurrera ut Netflix. Han menar att nu när Netflix finns i hälften av alla amerikanska hushåll skulle det inte vara otänkbart att HBO:s användarbas dalar, men tvärtom växer även HBO något enormt. Reed Hasting tar en liknelse vid hur bilindustrin såg ut i sin linda, när det fanns till synes hur många biltillverkare som helst på maknaden.

– Vi är i ett tidigt skede på den här marknaden. Just nu är vi i en expansiv fas, säger han.

Disneys eventuella uppköp av mediakoncernen 21st Century Fox är en av de mest omdiskuterade affärerna i år. Disney har dessutom avslöjat planer på att lansera en egen streamingtjänst nästa år. Hur känner Reed Hastings inför det?

– Disney är jättestora, de har ett starkt varumärke. Om de lyckas köpa Fox, som har väldigt spännande och bra material, verkar det som om de kan växa och bli en stor konkurrent för oss. Om fem år kommer de förmobligen vara en märkbar rival.

Bryr sig inte om hur många som delar på kontot

En av de stora fördelarna med dagens streamingtjänster är att ingen av de stora spelarna i nuläget har annonser. Reed Hastings övertygar oss om att det inte är någonting som kommer ske inom en snar framtid, Netflix tjänar mer än tillräckligt med intäkter på sina användare. Men hur känner han egentligen över det faktum att kontona delas så friskt av många användare?

– Det är inga problem. Vi ser mycket hellre att de delar på ett konto som de betalar för än använder pirat-sajter. Vi ska vara glada för att tjänster som Netflix och Spotify lär den nya generationen att betala för sig.

– Vi kommer inte ha fingertrycksavläsare som ser till att det är rätt person som använder kontot. Vi kunde säga att du måste auktorisera varje ny spelning på din mobil. Men vi kommer inte att göra det.

Reed Hastings menar även att det inte kommer komma några fler begränsningar av kontot, som till exempel ett visst antal visningtimmar per månad. Tvärtom ser han gärna att folk ser på så mycket innehåll som möjligt eftersom han ser att folk tipsar om tjänsten till vänner som ett av de primära sätten de växer på.

– Vi ser pengarna som en typ av fond som vi sedan spenderar åt användarna. Vi är bara så bra som senaste årets innehåll. Jag tror verkligen att den obegränsade modellen är väldigt kraftfull.

Inga planer för 60+-användarna

Under pressdagarna har Netflix stolt visat upp sina kommande egenproducerade serier, och material för unga vuxna dominerar. Alltifrån nya säsonger av 13 skäl varför, till nya satsningar som The Innocents och The Rain. Material som inte nödvändigtvis utesluter äldre tittare, även om huvudpersonerna är tonåringar. Kommer Netflix att fokusera mer på en äldre publik i framtiden? Gällande den här typen av material är Reed Hastings inte lika entusiastisk.

– Om du är äldre och verkligen inte vill ha någonting att göra med vad ungdomarna tittar på blir det förmodligen väldigt svårt för oss. Men ofta ser vi att 60-åringar vill se nya saker och förstå sina barn och barnbarn. Men vi kan än så länge inte ta hand om varenda målgrupp.