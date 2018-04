Läs även: Här är bästa serierna på Netflix just nu

Skådespelare och skaparna av The Rain.

The Rain

Skådespelare: Alba August (Jordskott), Mikkel Boe Følsgaard (En kunglig affär), Lucas Lyngaard Tønnesen (Player), Lars Simonsen (Bron).

Genre: Sci-fi/Thriller

Handling: Netflix första egenproducerade serie från Danmark! Här får vi följa Simone och Rasmus, när de försöker överleva i ett postapokalyptiskt Norden. Efter att ett mystiskt virus spridits via ett plötsligt regn för sex år sedan har de varit inlåsta i en bunker under jord. Världen som de sedan kommer ut till är inte den de lämnade bakom sig.

Premiär: 4 maj 2018.

The Protector

Skådespelare: Cagatay Ulusoy, Okan Yalabik, Ayva Aysin Turan.

Genre: Action

Handling: Netflix första egenproducerade serie från Turkiet. Här får vi följa Hakan, en antikvarie vars liv vänds upp och ner när han får reda på att han är den enda som kan skydda Istanbul från ett grymt öde. En superhjältefilm som även ska innehålla komedi, drama och romantik.

Premiär: Höst/Vinter 2018.

The Innocents

Skådespelare: Sorcha Groundsell (Clique), Percelle Ascott (Wizards vs. Aliens), Guy Pearce (Memento, The King’s Speech).

Genre: Sci-fi/Ungdom

Handling: Harry och June, två förälskade tonåringar, rymmer undan sina nedtryckande hemförhållanden i jakten på att hitta Junes mamma. Det hela får en oväntad twist när June visar sig ha förmågan att byta skepnad till en annan person. Det hela visar sig bli mer en börda än en gåva då hon helt förlorar kontrollen och handlöst ändrar form.

Premiär: 2018

Dogs of Berlin

Skådespelare: Felix Kramer, Fahri Yardim, Katharina Schütter.

Genre: Thriller/Deckare

Handling: Saknar du Bron? Då kanske det här är serien för dig. Det här polisdramat utspelar sig i Berlin där två poliser med minst sagt komplicerade historier och personligheter tvingas samarbeta. Ju mer de kämpar för att lösa fallet desto längre utanför lagen hamnar de.

Premiär: Höst/vinter 2018.

Dark, säsong 2

Skådespelare: Louis Hofmann.

Genre: Sci-fi/Thriller

Handling: Supersuccén från Tyskland är tillbaka! Än så länge är det väldigt lite vi vet om säsong två av denna sci-fi thriller, mer än att han ser ut att ha tappat sin karaktäristiska, gula jacka på första bilderna. Ska Jonas överleva i den dystopiska framtiden?

Premiär: Oklart, börjar spela in sommaren 2018.

Black Mirror, säsong 5

Genre: Sci-fi/Thriller

Handling: Det enda vi vet om nästa säsong om den omåttligt populära, ofta ångestladdade sci-fi serien är att de återigen utforskar nya genrer samt att det som alltid är riktigt bra skådespelare och producenter inblandade.

Premiär: Oklart, spelar in under 2018.

Större än allt

Genre: Deckare/Thriller

Handling: Här har Netflix teamat ihop med Felix Herngrens produktionsbolag FLX för filmatiseringen av Malin Persson Giolitos bok från 2016. Boken skildrar rättegången efter ett brutalt dåd i en av Stockholms finaste gymnasium.

Premiär: Oklart, serien är än så länge i produktionsstadiet.

The Witcher

Genre: Fantasy

Handling: Netflix första egenprodcerade serie från Polen baserad på populära tv-spelet med samma namn. Mer än så vet vi egentligen inte om den här serien.

Premiär: Oklart.

Skådespelarna i The Alienist.

The Alienist

Skådespelare: Daniel Brühl (Good bye Lenin!, Inglourious Basterds), Dakota Fanning (I am Sam, Världarnas krig), Luke Evans (Dracula Untold, The Hobbit).

Genre: Thriller/Deckare

Handling: I artonhundratalets New York har de första alienisterna, som senare skulle bli kallade psykologer, dykt upp. (Namn) är en av dessa som hjälper polisen när de utreder två brutala mord på två pojkar. Till sin hjälp har han illustratören och aristokraten (namn) samt sekreteraren Sarah med skyhöga ambitioner som den första kvinnliga medarbetaren. Serien har redan släppts på amerikanska Netflix.

Premiär: Nu!

Disenchantment

Genre: Tecknat/Humor

Handling: Från skaparen av bland annat The Simpsons kommer här en lite udda, tecknad serie som utspelar sig på medeltiden. Den här serien är än så länge väldigt tidigt i produktionen, men av vad vi har sett verkar det vara en serie som på ett humoristiskt sätt blandar nutid och dåtid likt Shrek.

Premiär: Okänt

The Wave

Genre: Drama

Handling: Baserad på tyska filmen Die Welle från 2008. En gymnasielärare demonstrerar hur det är att leva under en diktatur för sin klass, någonting som senare totalt spårar ur när experimentet tar en brutal vändning. Bakom serien står bland annat skaparna av filmen med samma namn.

Premiär: 2019

Turn Up Charlie

Skådespelare: Idris Elba (Thor, Pacific Rim)

Genre: Komedi

Handling: Idris Elba i en roll som vi kanske inte förknippar honom med vanligtvis. Här är en misslyckad DJ som tar jobb som en barnvakt, en roll som ska förändra hans liv totalt.

Premiär: Oklart, börjar produceras i maj 2018.

Namnlös nederländsk sci-fi serie

Skådespelare: Okänt

Genre: Sci-fi/ungdom

Handling: Här får vi följa ett antal nederländska studenter i Amsterdam som tycks ha allt i social status, pengar och makt. Allt vänds upp och ner när de av misstag råkar öppna upp en demonisk portal till den Holländska guldåldern.

Premiär: 2019