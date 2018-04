Sms är inte jättehett 2018. Konkurrensen från mer fullfjädrade meddelandetjänster som Whatsapp lockar allt fler användare, och jämfört med Apples Imessage ligger Android på efterkälken. Detta planerar Google nu att ändra på. Enligt The Verge satsar nu jätten allt för att göra Android Messages till en bättre tjänst, bland annat genom att utnyttja kraften hos rcs (här under namnet Chat). Samma källa bekräftar också att en webbversion av Messages är under utveckling.

Rcs står för Rich Communication Services och bjuder på mer avancerade funktioner än en traditionell sms-tjänst. Gruppsamtal, video och bättre lösningar för att dela filer hör till några av fördelarna. En mer chattlik upplevelse, helt enkelt, som redan har rullats ut av svenska operatörer som Telia.

Arbetet med Allo, Googles chatt-app som lanserades 2016, ska läggas på is. Teamet som arbetat på den appen ska istället gå över till att arbeta med förbättringarna av Android Messages som alltså inte är en helt ny tjänst, utan kommer förses med bättre meddelandefunktioner över tid. Android Chat ska dock till skillnad från Imessage och Whatsapp inte omfattas av end-to-end-kryptering.

Hur väl Googles satsning på Chat faller ut återstår att se. Facebook-ägda Whatsapp har redan 1.5 miljarder aktiva användare över hela världen. Facebook Messenger är inte långt efter med 1.2 miljarder. Exakt när Chat blir brett tillgängligt i grundversionen av Androids meddelandetjänst är i skrivande stund oklart.