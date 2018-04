Att Netflix utvidgar sitt egenproducerade material är ett faktum som knappast någon kan ha missat. Enbart under 2018 har streamingtjänsten presenterat mängder med egna storsatsningar – både filmer och serier – med stora namn som Dakota Fanning, Natalie Portman och Will Smith i rollerna.

Nu vill Netflx ta steget ut från USA och in på den europeiska marknaden. Under det senaste året har Netflix startat ett nytt initiativ att skapa mer europeiskt innehåll. Även om långt ifrån allt har gått hem på den svenska marknaden finns det ett par exempel på icke-amerikanska serier och filmer som hyllats av såväl kritiker som konsumenter. Exempelvis tyska sci-fi serien Dark och det brittiska ungdomsdramat End of the Fucking world.

Missa inte: Här är 13 hajpade serier på Netflix

Varför tar Netflix det här steget just nu och hur går resonemanget bakom satsningen? Vi pratade med de högsta cheferna på Netflix om hur den globala marknaden ser ut och om Netflix framtid som internationell mediadistributör.

Höga förväntningar på svensk satsning

Hittills har Netflix inte släppt en egenproducerad, svensk serie, men det här ska det snart bli ändring på. Man är nämligen i detta nu i full gång att skriva manus till en serie i samarbete med FLX, Felix Herngrens produktionsbolag. Serien är baserad på Malin Persson Giolitos hyllade thrillerroman Störst av allt.

– Vi håller på att skriva serien just nu och det går bra. Vi hoppas att vi kan bevara det läsarna älskar så mycket eftersom den uppenbarligen har blivit så omtyckt, säger Kelly Luegenbiehl, vice marknadsansvarig över egenproducerat internationellt material på Netflix.

Kelly Luegenbiehl, vice marknadsansvarig över egenproducerat internationellt material på Netflix.

Erik Barmack, som också är vice marknadsansvarig över egenproducerat internationellt material, har även han stora förhoppningar på serien.

– Det är en supervälskriven bok. En unik berättelse från Sverige och vi tror även att den har möjlighet att slå igenom internationellt. Det är vår första egenproducerade serie med FLX, som har gjort mycket tv och väldigt viktiga filmer. Vi ser stor potential.

Oväntade genreval i lokala satsningar

Netflix senaste stora satsning är Danska The Rain, en thrillerserie som följer två syskon när de försöker överleva i ett postapokalyptiskt Skandinavien. Något den här satsningen har gemensamt med flera av Netflix tidigare internationella serier är den skiljer sig från den typ av material vi förväntar oss att se från produktionslandet.

Kelly Luegenbiehl menar att de medvetet observerar hur medielandskapet ser ut i de olika länderna för att undersöka om det finns rum på marknaden för en tidigare outforskad genre. Som exempel tar hon The Protector, ett actiondrama som utspelar sig i Turkiet.

– Det finns så många olika typer av berättelser att berätta. Framförallt i Europa, där det inte funnits lika många kanaler att berätta olika typer av historier i. Vi tar något som kanske är bekant i andra delar av världen, men ger dem en väldigt lokal vinkel.

Erik Barmack, vice marknadsansvarig över egenproducerat internationellt material på Netflix.

Erik Barmack menar att på en skandinavisk marknad, där utbudet domineras av högkvalitativa kriminaldraman, behövs det en twist för att slå igenom.

– Det är inget fel med de etablerade genrerna, men vi vill inte börja med att göra något inom genrer där det redan etablerats mycket serier. Skandinavien har en ofattbar tradition av brottsserier som The Killing, Bron, och så vidare. Om vi gjorde den typen av serie skulle det behöva vara den bästa inom genren, så varför inte göra något inom en ny genre?