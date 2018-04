Om exakt en månad börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Mer allmänt kallas det nya regelverket GDPR, och omfattar nya riktlinjer för behandling av personuppgifter. I Sverige har området täckts in i personuppgiftslagen, PUL, i snart 20 år. Lagom till införandet av GDPR har en stor mängd företag uppdaterat sina integritetspolicyer – vilket du säkert blivit varse om de senaste veckorna.

Facebook, som ju drogs in i en extremt otajmad dataskandal lagom till GDPR-införandet, har gjort detsamma. Även Whatsapp som ägs av företaget har nu meddelat förändringar kring sina användarvillkor. Från och med den 25 maj höjs åldersgränsen för tjänsten från 13 till 16 år. Det rapporterar Reuters.

Läs också: Så ska Google ändra sättet vi skickar Android-meddelanden på

Användare som loggar in på tjänsten under de kommande veckorna kommer behöva bekräfta sin ålder innan de fortsätter in på Whatsapp, men exakt hur företaget ska kontrollera att användarna följer den nya åldersgränsen är oklart.

Whatsapp är en extremt populär tjänst och har i dagsläget mer än 1.5 miljarder användare över hela världen. Utanför EU kommer appen även fortsättningsvis att sätta åldersgränsen till 13 år, skriver Reuters.