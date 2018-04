Andrew är ledsen. Nu är God of War avklarat och Platina-trofén är erhållen. Ändå vill han bara ha mer. Därför pratar vi än en gång om Santa Monicas toppspel och vad han tar med sig nu med facit i hand. Fabian är också ledsen. Han har spelat remaken utav Secret of Mana som är så långt ifrån hur han i fantasin hade byggt upp spelet där på 90-talet...

På nyhetsfronten diskuterar vi rykten! Det ryktas att Call of Duty: Black Ops IIII slopar enspelarkampanjen för ett Battle Royale-läge. Är detta en naturlig utveckling? Kommer vi att sakna kampanjen?

Spela på!

Trekraften Podcast

Hålltider:

00:00:00 - Välkommna!

00:01:20 - God of War

00:27:35 - Secret of Mana Remake

00:49:20 - Call of Duty utan kamapnj?

01:00:30 - Andrews E3-nyheter