Efter ett par veckors ryktesspridning har nu Instagram rullat ut den funktion som låter användare ladda ned en kopia av allt denne delat i den sociala bildappen. Det rapporterar Techcrunch. Funktionen sjösätts en månad innan dataskyddsförordningen, GDPR, officiellt börjar gälla den 25 maj. För närvarande går det bara att få fram en kopia av alla bilder, filmer och stories om du går via webbläsaren – och så här går du till väga:

Så laddar du ned din Instagram-data:

1. Surfa in på Instagram och logga in på ditt konto.

2. Gå till din profil (ikonen som ser ut som en person)

3. Klicka på det lilla kugghjulet bredvid Edit Profile och välj Privacy & Security.

4. Skrolla ned till Data Download och tryck på Request Download.

5. Skriv in din e-postadress om den inte redan finns förinskriven.

6. Klicka på Next, skriv in ditt lösenord och välj Request Download.

Inom 48 timmar kommer en fil till den angivna e-postadressen. Denna innehåller saker som foton, videor, kommentarer, profilinformation och annat du kan vara intresserad av. Funktionen ska även komma till Android- och IOS-apparna inom kort, men fungerar alltså bara i webbläsaren just nu.