Rebooten av Tomb Raider från 2013 var precis den injektion av nytänk och innovation som den gamla spelhjälten Lara Croft behövde. Likt Kratos senaste äventyr i nya God of War lyckades Square Enix skapa en karaktär som inte förlitade sig på gamla pojkfantasier och stereotyper – istället fick hon en mångfacetterad personlighet med ett helt spektrum av känslor och motivationer.

Samma år släpptes The Last of Us och en helt ny generation av spelmaskiner. Ribban för bra berättelser i spelmediet höjdes för alltid. En uppföljare och fem år senare är det dags för den sista delen i Lara Crofts trilogi – Shadow of the Tomb Raider – och landskapet ser avsevärt annorlunda ut. Spel med komplexa karaktärer och meningsfull berättelse är inte unika. Snarare tvärtom; spelare förväntar sig det. Square Enix tacklar detta genom att ta ner Lara Croft så djupt in i mörkret som de bara kan.

Mörkret är i det här avseendet både bildligt och bokstavligt. När vi återser Lara Croft befinner hon sig djupt inne i de sydamerikanska djunglerna, mitt i Maya-indianernas rika mytologi. Efter en händelse tidigt i spelet startar en kedja av ytterligare händelser som enligt Maya-indianerna utmynnar i den slutgiltiga apokalypsen – världens undergång.

I Shadow of the Tomb Raider ser vi även en äldre och mer självsäker Lara Croft. Hennes erfarenheter från de tidigare spelen har gjort henne mer rigid, men nu har hon även anledningar att tvivla på sig själv. Är hennes äventyr rättfärdigade till vilket pris som helst? Var ligger hennes ansvar för de handlingar och val hon gör i spelet? Och framför allt; vad är hennes motivation för att bryta sig in i gamla tempel och hitta mytomspunna föremål?

Det karga landskapet från första spelet och de snötäckta bergen från andra spelet är nu utbytta mot djup djungel, med en färgskala som lutar mer mot rött och mörkgrönt. Det är en tätare miljö än vad vi sett tidigare, till exempel besöker vi en pittoresk liten by full av människor, och ett djungellandskap med tjocka lövverk.

Förutom miljöombytet är det fortfarande i allra högsta grad ett klassiskt Tomb Raider-spel, med i alla fall inledningsvis snäva spelkorridorer och linjär handling. Den första timmen av spelet bjuder på både en liten smygsektion, klassisk klättring utmed branta klippor och strider mot den onda organisationen Trinitys legosoldater.

Rimligtvis kommer omgivningarna öppnas upp lite mer, likt de utforskningsbara områdena i Rise of the Tomb Raider, men huruvida de lutar mer åt föregångaren eller åt ännu större miljöer är oklart.

Lara Croft har lärt sig några nya tricks. Under klättringen har hon förutom sin klassiska klättringsyxa även ett rep hon kan använda för att fira sig ned från klippkanter. Under smygsektioner kan hon även gömma sig med hjälp av lövverk och buskar för att kunna attackera ovetande fiender när de går förbi.

Ibland både känns och ser Shadow of the Tomb Raider ut förvirrande mycket som dess föregångare. Det handlar inte om något stort hopp, utan är mer en utveckling från de spelmoment och upplevelser som vi haft tidigare. Utvecklarna Eidos Montreal (de två tidigare spelen gjordes av Square Enix) verkar ha valt att fokusera mer på berättelsen och Lara Croft själv.

Rise of the Tomb Raider var på många sätt en naturlig utveckling av det första nya Tomb Raider-spelet. Samma beståndsdelar – men mer, bättre och större. Det förhöll sig till sin föregångare på samma sätt som Uncharted 2: Among Thieves förhöll sig till Uncharted 1: Drakes Fortune. Det är en enkel och framgångsrik ekvation, behåll det som funkade med första spelet och gör det bättre.

Men precis som för Uncharted 3: Drakes Deception är det inte alltid en lika tydlig ekvation med det tredje spelet. Mer och bättre av samma gör möjligtvis ett bra spel, men för att vara riktigt bra behövs något mer. Kanske fascinerande omgivningar, nytänk i spelmekaniken eller en fängslande berättelse. Shadow of the Tomb Raider nosar på alla tre delarna, där framför allt Lara Crofts inre resa verkar vara i fokus.

Det första Tomb Raider bevisade att det fanns en plats för en modern kvinnlig actionhjälte i spelvärlden, men med Shadow of the Tomb Raider måste utvecklarna Eidos Montreal också visa att hon kan utvecklas och bli något mer. Exakt om och hur de lyckas åstadkomma detta – det återstår att se.

Shadow of the Tomb Raider släpps den 14 september.