Testad produkt: Oculus Go

Pris: 219 euro (32GB) / 269 euro (64GB) hos Oculus - vi inväntar svenska priser.

Läs mer: oculus.com/go

Med alla framsteg som skett inom vr de senaste åren vore det fel att anklaga själva tekniken för att stå och stampa. På den "mjuka" sidan är det motigare. Vr-headset har inte hittat hem i stugorna trots satsningar från Oculus, Sony och HTC. Höga prislappar, sladdkaos och saftiga hårdvarukrav är några av de försvårande faktorerna. Riktigt billig vr kan förvisso fås för ett par hundralappar, men då blir kvalitén också därefter.

Därför känns Oculus Go som en väldigt spännande väg att gå. Oculus köptes av Facebook för 2 miljarder dollar 2014, och företagets Oculus Rift har tampats med HTC Vive om vr-tronen i flera år. Med Oculus Go, som lanserades i tisdags, är målet att göra vr-upplevelsen så förutsättningslös och tillgänglig som det bara går.

Dels med en förhållandevis låg prislapp motsvarande 2 000 kronor, dels genom att göra Go helt sladdlös. Du behöver inte koppla headsetet till en dator eller fnätta in din mobiltelefon framför ögonen; här är det bara att köra. Allt du behöver är Oculus-appen, som finns tillgänglig för Android och IOS för att synka headsetet och kontrollera viss grundfunktionalitet.

Guide: Vr-glasögon – från kartong till lyx

Enkel och genomtänkt design

Oculus Go är framtaget av kinesiska Xiaomi, går helt i grått och består av plast och vadderat tyg. Två knappar (volym samt på/av) och två portar (usb-laddning och 3,5-millimetersjack) är det enda som går att ställa in. Smarta, elastiska kardborrband får Oculus Go att sitta stadigt på plats oavsett huvudstorlek, och en medföljande gummimodul fixar extra plats för glasögon. Headsetet väger in på 467 gram och känns bekvämt på huvudet. Lite svettfaktor uppstår efter längre sessioner, men Oculus Go är mindre varm att ha på sig än vissa av konkurrenterna.

Det är också enkelt att komma igång. Kräng på dig Oculus Go, tryck in på-knappen och börja kör, bara. Inga sladdar ska pluggas in någonstans och inga extraprogram behöver dras igång på datorn. Enhandskontrollen väger i princip ingenting och ligger skönt i handen, men kan kännas väl liten om du har stora händer.

Två knappar och en tryckbar touch-yta finns på framsidan, och på baksidan sitter en triggerknapp. Touchen funkar smidigt och en av knapparna på framsidan kalibrerar om kontrollen om du hamnar snett någonstans. Okomplicerad är nog ordet vi letar efter för att beskriva kontrollaccessoaren och dess handhavande.

Det enda vi kan gnälla på i designväg är att headsetet läcker in ljus nere vid näsan. Det förtar minst sagt en del av inlevelsen, och det är en smaksak hur mycket du påverkas av detta faktum.

Rappa menyer och effektivt gränssnitt

Att bläddra igenom olika menyer, söka upp spel i butiken och botanisera bland redan installerade sådana är en smärtfri upplevelse. Vid lansering finns över 1 000 olika vr-upplevelser tillgängliga att köpa i Oculus-butiken (som delas med Gear VR), och dessa kan hittas genom såväl personliga rekommendationer som genresök eller användande av fritextfältet. Gränssnittet är blixtsnabbt och responsivt att navigera runt i och påminner rent visuellt om en Android-telefon. Fast i vr, förstås, med en schysst 360-bakgrundsmiljö som grädde på moset.

Eftersom det trots allt är Facebook som ligger bakom Oculus Go så går headsetet givetvis att synka med Facebook-kontot för diverse sociala funktioner. Vill du inte så slipper du – det går att skräddarsy profilen direkt i Oculus Go genom att välja avatarer och lägga till vänner på direkt manér.