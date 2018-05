Testad produkt: Sony KD-65XF9005

Pris: Från 20 886 kronor hos Prisjakt.

Läs mer: sony.se

Även om det mesta i tv-branschen tycks handla om oled har givetvis inte led-/lcd-modellerna (eller qled som Samsung kallar det) försvunnit helt. Tvärtom – tekniken är fortfarande populär bland konsumenterna och det lanseras ständigt nya modeller. Och även om oled onekligen har en hel del fördelar finns det faktiskt tillfällen då det kan vara läge att snegla på led istället – framför allt om du är ute efter en riktigt ljusstark tv. Dessutom är led fortfarande billigare, särskilt i storlekar över 55 tum. En bra led kan med andra ord vara ett riktigt prisvärt alternativ.

En av tillverkarna med längst rutin på led-området är Sony, som genom åren bjudit på flera riktigt bra modeller. Årets led-modell i premiumklassen är XE9005, och vi har spanat in 65-tummaren (KD-65XF9005). Den bygger vidare på fjolårets allmänt hyllade XE9005 (i år ersatt med XF8505), som i sin tur är storebror till XE8505 – en modell vi tittar närmare på här.

Snygg design, ful fot

Det kan ju vara lite förvirrande med alla dessa beteckningar, men kort och gott innehåller KD-65XF9005 Sonys bästa bildprocessor X1 Extreme, samt bakbelysning med lokal dimning. Den billigare modellen har däremot den svagare processorn X1 och kantupplysning istället. Bakbelysningen har sina fördelar när det kommer till led-teknik. Även om det inte är någon garanti att ljus inte läcker igenom slipper vi åtminstone irriterande ljusläckage i hörnen.

Det syns kanske inte så bra på bild, men foten är ingen höjdare.

Designmässigt är XF9005 identisk med fjolårets variant. Vi snackar slimmad design, med en smal och dovt silverfärgad metallram runt panelen och en baksida som gör ett gott jobb med att dölja alla portar. Fötterna är absolut inte de snyggaste vi har sett dock, och är uppenbarligen designade för att du ska få plats med Sonys nya soundbar under tv:n (vi återkommer till varför detta behövs). Om du inte sitter med en bred tv-bänk går de att vinkla inåt istället, men särskilt mycket snyggare blir det inte.

Märkliga undermenyer

Liksom de flesta av sina konkurrenter bygger XF9005 på Android TV (Android 7). Här har det inte skett några större förändringar, och det är fortfarande hyfsat enkelt att navigera runt bland appar och ladda ner nya via Google Play. Ett gäng kommer förinstallerade, däribland Netflix (med dedikerad knapp på fjärrkontrollen) och Spotify. Bland apparna som ligger med i kategorin Utvalda appar hittar vi kanske inte helt nödvändiga val som Love Nature 4k, Amazon Prime Video och Toon Googles. Det går heller inte att ta bort dessa appar från listan; de enda apparna vi kan slänga är de vi laddar ner själva. De hamnar i sin tur i raden under.

I kategorin Utvalda appar finns också Sony Select, som tar oss till en meny som i dagsläget består av fem appar (Tellybean, A-clock, 500px, Red Bull och Direct Sports Network). Här finns också ett alternativ som heter Aktivera förbättrade funktioner, som tar oss till en skärm vi inte kommer ifrån, trots att vi följer angivna instruktioner på skärmen. Inte helt genomtänkt, alltså. Just Sony Select kommer vi också åt med Apps-knappen på fjärrkontrollen, om vi av någon outgrundlig anledning känner att vi behöver det.

Överlag är gränssnittet inte heller superkvickt. Vid tillfällen tar det lite väl lång tid från det att vi trycker på fjärrkontrollen till att det händer något. Här behöver Sony lägga in en högre växel.

Usel röststyrning – som vanligt...

Här finns också en enklare Google-baserad röststyrning. Det är en trend i tv-branschen just nu, men nog hade tv-tillverkarna kunnat vänta något år till? Som det är nu är röststyrningen undermålig och förtar känslan av en premium-tv. Visst kan vi dra igång Netflix genom att säga ”starta Netflix”, men vi behöver prata i en viss takt och flera gånger missar systemet vad vi säger. Vid några enstaka tillfällen leder våra kommandon till en svart skärm. Skärpning på den här fronten, tack.

Kontrollen känns extremt plottrig.

På tal om saker Sony behöver se över så är fjärrkontrollen fortfarande inte någon rolig historia. Vi får ett överflöd av knappar – framför allt består navigationshjulet i mitten av så många val att vi ständigt lyckas trycka fel när vi ska navigera. Synd, eftersom den annars har en bra tyngd och sköna knappar. Less i more, Sony.

En sista känga när det kommer till navigation och gränssnitt: menyerna är visserligen logiska, men de är placerade på olika ställen. Via Action Menu på fjärrkontrollen kan vi bland annat ställa in bild och ljud, medan övriga inställningar hittas först efter att vi gått in via Home-knappen och scrollat längst ned på den sidan.