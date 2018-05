Att arbeta med hajpad framtidsteknik betyder inte per automatik att man gör det i ett flådigt rutschkanekontor i Silicon Valley. Ett besök på svenska Tobiis kontor är exempelvis en vansinnigt oglamourös upplevelse. Vi måste ta oss under den mullrande E18 vid Mörby Centrum i norra Stockholm, in genom en anonym bakdörr och förbi drivor av upp- och nedvända kontorsmöbler för att hitta fram till ögonspårningsföretaget.

Sedan 2001 – när tre entreprenörer fick upp ögonen för eyetracking – har Tobii tagit fram produkter för ögonspårning- och styrning för en rad olika marknader. Kommunikationsmedel, beteendeanalys och lösningar för ögonbaserad Windows Hello-inloggning på Windows 10-datorer är några av verksamhetsområdena. För ett par år sedan började man även satsa på allvar inom spelsegmentet – vilket också är anledningen till vårt besök.

"Man måste prova för att fatta"

Martin Lindgren, chef för Tobiis gamingsatsning, tar emot. Han har lett spelområdet så länge det varit aktivt (drygt fyra år) och leder nu en grupp om trettiotalet utvecklare som fokuserar hundra procent på spelrelaterade projekt. Under den tiden har Tobii fått se eyetracking-moduler byggas in i speldatorer och skärmar från Dell, MSI och Acer. Över 120 speltitlar har dessutom valt att stödja tekniken, där den senaste storskalpen är Far Cry 5.

Vi testar Tobii Eye Tracker 4C: Häftiga ögontekniken imponerar

– Vi började med lite indiespel, där utvecklarna var sugna på att prova något nytt. Satsningen tog fart på riktigt när Ubisoft hörde av sig och ville lägga till ögonstyrning i Assassin's Creed Rogue. Sedan dess har det flutit på.

Tobiis ögonsensor 4c säljs direkt till konsumenter och kan fästas på nästan vilken skärm som helst.

Intresset för ögonspårning i spel beskriver Martin Lindgren som stort – men det finns en hake.

– Folk måste upptäcka att eyetracking finns, och vi jobbar hårt för att nå ut till såväl hårdvarutillverkare som konsumenter. Vi slänger inte på ögonstyrning i olika spel bara för att vi kan, utan för att det förhöjer upplevelsen och tillför något till spelarna.

I Far Cry 5 kan du till exempel rikta blicken mot fiender för att "tagga" dem i stället för att använda musen. I Tom Clancy's the Division kan du ta skydd genom att titta på ett lämpligt hinder och sedan trycka på interaktionsknappen. I Hitman, och flera andra spel, styr du kameran med ögonen.

Vill lösa största problemet med vr

Med eyetracking i vr-headset är det möjligt att effektivisera grafikrenderingen och optimera prestandan.

Har man följt Tobiis framfart är ovanstående ingen nyhet i sig. Att styra spel med ögonen är vansinnigt coolt, men också väldigt ovant. Ett område där ögonspårningen ger en mer direkt fördel – samtidigt som den är lättare att ta till sig – är virtual reality. Tidigare i år kritade Tobii på ett avtal med chipptillverkaren Qualcomm om att integrera ögonspårning i nästa krets som väntas hamna i vr-headset: Snapdragon 845 VR Platform.

Fördelen har med så kallad "foveated rendering" att göra. Tekniken renderar högupplöst grafik i det område där användaren har blicken för tillfället. Periferin ritas upp i lägre upplösning, vilket minskar belastningen på grafikkretsen. Med ögonspårning väntas tekniken bli mer exakt än i dag.

– Utöver möjligheten till nya och bättre sätt att interagera i en vr-miljö så åtgärdar eyetracking en av de största utmaningarna med vr – upplösningen. Med foveated rendering kommer tillverkarna att kunna möjliggöra hög upplösning även i billigare headset. Samtidigt kan man maximera potentialen hos de dyrare, säger Martin Lindgren.

I nuläget erbjuds eyetracking i en referensdesign som når utvecklarna under året. Tobiis förhoppning är förstås att hårdvarutillverkare väljer att bygga in stöd för tekniken i kommande produkter.

– För oss är avtalet med Qualcomm ett klart bevis på vilket värde eyetracking kan få i vr. Jag tror inte att någon tvivlar på att eyetracking finns i nästa generations headset, säger Martin Lindgren innan vi går vidare till att prata om ännu ett av företagets framtidsområden: Analys.

Rider på e-sportvågen

I dagarna släpps ögonspårning med Tobii Game Analyzer till Overwolf.

Trots den svaga glamourfaktorn har Tobii kostat på sig ett showroom för att visa upp de olika implementationerna av ögonspårningstekniken. Här finns de redan nämnda speldatorerna, men också stationer som visar upp olika mjukvaror. I dagarna släpper företaget en egen app för ögonspårning till Overwolf, en plattform som låter spelare installera tillägg för olika populära spel som CS:GO, League of Legends och Overwatch.

I takt med att e-sporten fortsätter växa blir även verksamheten kring spelen mer seriös. Elitutövande datorspelare drillas stenhårt och lagens coacher gör analyser av varje spelrunda för att hitta mönster och förbättringspotential. Martin Lindgren har redan varit på en road trip i Los Angeles-området och besökt professionella e-sportutövare för att höra sig för om de krav som finns i branschen.

– I vår nya app kan du få repriser som visar hur dina ögon rör sig under exempelvis en Counter-Strike-match. Hur ofta en proffsspelare tittar på olika element på skärmen, som miniatyrkartan eller uppdateringarna kring vilka som dör på slagfältet är högintressant – inte minst för den som har ambitioner att analysera sina spelmönster för att bli riktigt, riktigt bra.

Tobiis eyetracking-teknik i fokus under CS:GO-evenemanget Eleague.

Denna nisch inom ögonspårningen fick ett uppsving när tekniken visades upp under ett Eleague-evenemang med en publik på 1,3 miljoner tittare. Tobii hoppas att professionella streamers vill anamma tekniken för att skapa mer interaktiva sändningar och visa publiken exakt vad de tittar på.

Martin Lindgren blev efter Eleague-framgångarna dessutom kontaktad av flera e-sportlag som ville kunna göra skarpare analyser kring sina spelare för att få ett övertag i den stenhårda konkurrensen.

– Vi kommer att jobba tätt med e-sportutövarna och lyssna på deras behov för att kunna ta fram bra analysverktyg. Att bara toknöta ett spel och utvecklas till proffs i all ära, men möjligheten att själv kunna analysera sina framsteg och misstag eller mäta sin reaktionstid på ögonrörelsenivå tror vi kommer att hjälpa många e-sportare.