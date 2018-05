Testad produkt: Asus Zenfone 5 ZE620KL

Pris: 4 490 kronor.

Läs mer: asus.com/se/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/

Asus väntade inte länge efter att ha lanserat Zenfone 4-serie innan de i februari presenterade två nya telefoner: mellanklassmobilen Zenfone 5 och nya flaggskeppet Zenfone 5Z. Den senare kommer enligt uppgifter framåt juni. Men nu är Zenfone 5 här, och vi fick tag i ett exemplar för test för en dryg vecka sedan.

Till det yttre ska de två nya telefonerna vara helt identiska, med samma design, mått, färgval och material. Asus säger sig ha tagit inspiration till detta från pc-världen, där du ofta har samma chassi men olika kraftfull hårdvara inuti. Här handlar det om en stramt utformad och överlag välbyggd smartphone som varken är extremt slimmad eller onödigt tjock.

Stram elegans och stor skärm

Den består av två plana Gorilla Glass-ytor med lätt 2,5d-upphöjning i kanterna, och en enkel avrundad aluminiumram runtom. Utan under glaset på baksidan har en snygg, cirkelslipad yta som vi sett i många lite mer premiumbetonade Asus-produkter. Det ger telefonen en egen stil utan att sticka ut allt för mycket. Baktill hittar vi också fingeravtrycksläsare i mitten och två kameralinser samt blixt på högkant i ena hörnet.

Asus Zenfone 5 har välbekant cirkelslipat mönster på baksidan.

Slår vi på telefonen möts vi av en bildskärm som täcker nästan hela framsidan, med en flärp i Iphone X-stil upptill för kamera och högtalare, och bara ett par millimeter tjockare skärmmarginal i nederkant än över och på sidorna. Det här är den mobil som näst efter Iphone X ger oss den mest kompletta helskärmsupplevelsen.

Asus uppger att de, trots den tjockare nederkanten, ska ha högre så kallad screen-to-body ratio (del av framsidan som täcks av skärm) än Iphone X. Skärmen är extra avlång, hela 19:9 i bildförhållande och 1 080 x 2 246 bildpunkter, och 6,2 tum på diagonalen.

Bra bild och bättre ljud

De extra pixlarna är de som täcks av flärpen i överkant, så det verkliga bildförhållandet av effektiv skärm är därmed just 18:9. Det är med andra ord samma lösning som i Huawei P20 Pro, fast med en lite högre flärp-del. I skrivande stund saknas funktion för att släcka ner ytan som det går att göra i Huaweis P20-lurar, men enligt Asus ska det komma inom kort.

Skärmen är en ljusstark ips-panel med stort färgomfång, som bäst precis under dci-p3-standarden och en bra bit över srgb. I inställningsmenyerna finns bra kontroll över färgbalans och ett behändigt blåljusfilter. Ljusstyrkan uppges ligga på 500 cd/m2, och vi har inga problem att använda den i starkt solljus, men för att spara batteri inomhus rekommenderar vi anpassad ljusstyrka eller att du dämpar den manuellt.

Monohögtalare, usb-c-port och hörlursuttag.

I nederkant sitter en monohögtalare och ett 3,5 millimeters hörlursuttag. Högtalaren ger oss fylligt ljud men med tunn bas och diskant och ingen bra detaljåtergivning. Den passar bäst för röst. Med hörlurar inpluggade låter det dock lika bra som Zenfone 4 Pro, som är en av de bästa mobilerna vi testat för just musik. Kvalitets-dac och förstärkare och bra möjligheter att anpassa ljudet. Det tar oss dock ett tag att få det att låta rätt, då det som standard är inställt med en ljudprofil för just de medföljande in ear-lurarna.

Mellan-prestanda med boost

Det som skiljer Zenfone 5 från kommande Zenfone 5Z är processor, minne och lagring – och givetvis priset som en följd av det. Zenfone 5 här är en typisk ”nästan premium”-mobil när det kommer till hårdvaran. Den har 64 gb flashlagring (expanderbart med mikro-sd-kort) 4 gb ramminne, och en åttakärnig Qualcomm Snapdragon 636-processor.

Det är en rätt så ny krets, med stöd för Bluetooth 5, cat 13-lte och även en del ai-funktionalitet. Framförallt något som heter Ai Boost, som kan telefonen extra prestanda på bekostnad av batteritid. Riktigt vad som är ai med det vet vi inte, men fungerar gör det faktiskt. Vi får ett visst lyft, mellan fem och 15 procent i prestandamätningar med funktionen påslagen.

Asus har lagt in AI Boost som ett snabbval i rullgardinsmenyn upptill. Gör vi något som är prestandakrävande får vi också en popup-fråga om vi vill aktivera Ai Boost. Det blir dock snabbt väldigt tjatigt, och vi hittar ingenstans att stänga av det.

Asus Zenfone 5 är rätt så bred trots avlång skärm, men ändå relativt greppvänlig.

Gränssnittet frestar på

Det är ett återkommande tema i Asus Android-gränssnitt Zen UI. De gör saker på sitt lilla egna vis, och har en förkärlek för att ge oss aviseringar och popup-tips lite väl ofta. Visuellt har systemet blivit snyggare och mer avskalat, men det är fortfarande fyllt av egna appar och funktioner. En del som är välkomna, andra hade vi klarat oss utan.

En kul funktion är nya Zeni Moji som är Asus egna version av Apples Animojis. Den ger dig ett seriefigursansikte precis som i Iphone X, och kan strömma den via chatappar som Google Duo och Messenger, spela in videoklipp och ta stillbilder. Men tyvärr är det rejält med lagg, vi har bara tre ansikten att välja mellan och spårningen lämnar en del att önska.

Asus har verkligen tagit det här med ai och implementerat det överallt i Zen UI. Vi har ai-ringsignaler, som anpassar ringsignalen efter omgivande ljud. Vi har ai i batteriladdningen, som ska lära sig dina rutiner och ladda upp batteriet därefter för att öka livslängden på det. Även brusreducering vid samtal ska vara möjlig med ai.

Det här låter som funktionalitet som egentligen inte kräver AI-teknik, men oavsett vad så verkar de fungera. I alla fall ringsignalen som får extra tryck i bullrig miljö, och för mikrofonen vid samtal som kan blockera ut väldigt mycket onödigt bakgrundsljud.