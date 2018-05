Tiden går fort, och redan på tisdag är det dags för Googles utvecklarkonferens I/O, som äger rum i Mountain View, Kalifornien. Vi väntar oss att den inleds med en maffig keynote där nyheter kring såväl Android som Google Home och Assistant lär dyka upp. Evenemanget kommer att livesändas svensk tid klockan 19.00, och så snart vi vet mer kommer vi att bädda in en videospelare i den här artikeln så att du kan följa med.

Här är några ämnen vi väntar oss nyheter om under Google I/O:

Android P

Pie, Pecan eller kanske rentav Pecan Pie? Att Google kommer sätta sitt nionde mobiloperativ i rampljuset råder det inget tvivel om. Detta är välkommet eftersom ganska lite information om själva funktionaliteten hittills läckt ut. En utvecklarbeta som släpptes i mars visar dock en ny design präglad av runda hörn, utökat stöd för "flärpen" som gjordes populär i och med Iphone X och bättre verktyg för att ta och redigera skärmdumpar i telefonen. Nya API:er möjliggör förbättrad inomhuspositionering och det blir lättare att hindra appar från att spåra din aktivitet på telefonen. Så lite vet vi ändå – men snart betydligt mer.

Google Assistant

Den smarta assistenten är redan kapabel till mycket, men efter årets I/O väntar vi oss att den blir ännu mer kompetent. Framför allt väntar vi otåligt på att Assistant ska lanseras i Sverige. Det är alldeles säkert att datumet infaller innan årets slut, men under I/O kan Google mycket väl bli mer specifika än så angående en global utrullning av röstassistenten.

Ny version av Wear OS

I mars stod det klart att Google byter namn på Android Wear. Operativsystemet, ämnat för smarta klockor, heter numera Wear OS och det är inte otänkbart att vi får höra mer om det på I/O. Google släppte nyligen en utvecklarbeta av operativsystemet, som bland annat innehöll ett mörkt visningsläge och bättre batterioptimering. Dessa funktioner återfinns även i utvecklarversionen av Android P, och det verkar som att operativsystemen för smartphone- och klocka kommer ligga närmare varandra rent generellt i framtiden. På I/O väntas Google visa upp den första konsumentuppdateringen av Wear OS.

Google Home

Även om Assistant inte pratar svenska ännu så har flera otåliga återförsäljare börjat kränga Googles smarta högtalare i Sverige. Och varför inte – Home är redan nu mer än kapabel att tillföra massor av smidiga lösningar till svenska, uppkopplade hem. En stor nyhet Google jobbar på är Routines, som låter dig sätta igång en serie händelser med ett enda röstkommando. Just nu är funktionen begränsad, men det känns ganska troligt att vi får se mer av denna – och andra mjukvaruuppdateringar – på I/O.

Android TV

Såväl Chromecast som tv-apparater som kör Android TV är lätta att få tag på. Nu skvallrar emellertid ett läckt patent om att Google förbereder sig på att lansera en ensamstående tv-dongel som stödjer 4k och kör hela operativsystemet, snarare än att spegla innehåll via Chromecast. Prylen påminner dock om just en sådan, verkar anslutas via hdmi-porten och levereras med en fjärrkontroll. Om den faktiskt existerar skulle den definitivt ha potential att bredda Android TV-användandet. Vi väntar ivrigt på fler detaljer.